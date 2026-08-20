TuS KK steht unter Zugzwang Beim Marktspiel ist reichlich Druck auf dem Kessel Stefan Nink 20.08.2026, 10:06 Uhr

i Elias Eberling (links) erwartet mit der Reserve der SG Gückingen die zweite Welle ReiBoBos, während Nicolas Hertel (rechts) mit seiner SG Aar-Einrich die Markt-Party am Katzenelnbogener Hellenhahn zu crashen gedenkt. Andreas Hergenhahn

Fünf Partien stehen am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B5 an. Unter Flutlicht begegnen sich schon am Freitagabend die Rhein-Anrainer SV Braubach und FSV Osterspai, die SG Aar-Einrich kreuzt zum Bartholomäusmarkt in Katzenelnogen auf.

Mit dem Derby in Braubach wird am Freitag der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 fortgesetzt.SV Braubach – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (Fr., 20 Uhr). „Wir freuen uns auf das kleine Derby unter Flutlicht und wollen uns mit einem Sieg vorne festsetzen“, fahren die von Sebastian Weinand und Marcel Diesler angeleiteten Kombinierten optimistisch in die Nachbarschaft.







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