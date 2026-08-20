Fünf Partien stehen am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B5 an. Unter Flutlicht begegnen sich schon am Freitagabend die Rhein-Anrainer SV Braubach und FSV Osterspai, die SG Aar-Einrich kreuzt zum Bartholomäusmarkt in Katzenelnogen auf.
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Mit dem Derby in Braubach wird am Freitag der 3. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 fortgesetzt.SV Braubach – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (Fr., 20 Uhr). „Wir freuen uns auf das kleine Derby unter Flutlicht und wollen uns mit einem Sieg vorne festsetzen“, fahren die von Sebastian Weinand und Marcel Diesler angeleiteten Kombinierten optimistisch in die Nachbarschaft.