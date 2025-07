Das Eifel-Sextett aus dem Kreis Cochem-Zell findet sich in der Kreisliga B Staffel 8 wieder – mit fünf „Mayener“ Vereinen plus zwei Mannschaften von der Ahr.

Sechs der nur noch zehn B-Klasse-Mannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell (Bremm II, Strimmig, Peterswald und Blankenrath II spielen in der B Staffel 14) haben ihre Heimat in der Kreisliga B Staffel 8, die vom Fußballkreis Rhein/Ahr geleitet wird. Zum Eifeler COC-Sextett um Laubach II, der neuen SG Brohlbachtal, Eifelhöhe, Ulmen, Auderath und Illerich gesellen sich in der 13-köpfigen B Staffel 8 die fünf „MYK-Klubs“ TuS Mayen II, TuS Hausen, SG Weiler/Boos, FSG Vordereifel Kirchwald, SG Maifeld-Elztal II sowie die beiden Kreis-Ahrweiler-Vereine Hocheifel Adenau und Ahrtal Hönningen. Der Blick auf das COC-Sextett aus der Eifel:

SG Auderath/Alflen

Im Trainerteam der SG Auderath/Alflen um „Alt-Trainer“ Patrick Fischer und dem neuen Coach Björn Laux herrscht eine Mischung aus Zuversicht und Sorge. Die Vorbereitung an sich läuft rund, die Stimmung im Team sei laut Fischer gut und die Trainingsbeteiligung hoch. Allerdings hat Fischer auch schon die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn: „Ein bisschen trübt es, dass wir schon vier Verletzte haben, die erst nach der Vorbereitung wieder einsteigen werden.“ Vor allem die beiden Offensivkräfte Dennis Steimers und Hendrik Schneider werden zum Saisonstart schmerzlich vermisst. Trotz der Personalsorgen zeigte die Mannschaft in den Testspielen gegen Ulmen II (2:0) und Bremm II (2:1) ansprechende Vorstellungen, aber Fischer ist sich bewusst, dass erfahrene Stammspieler der letzten Jahre im Kollektiv ersetzt werden müssen. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Wichtig wird sein, dass wir den Saisonauftakt nicht verschlafen“, mahnt er. Für ihn ist die Liga „gefühlt stärker geworden und auf dem Papier müssen wir uns mit gefühlt stärkeren Gegnern messen als noch letztes Jahr“.

SG Brohlbachtal Hambuch/Düngenheim

Bei der neuen SG Brohlbachtal aus Hambuch und Düngenheim lief der Motor in der Vorbereitung noch nicht so rund wie gewünscht, zumindest was die Testspiele angeht. Trainer Stephan Schikora beschreibt die ersten Auftritte beim 3:3 gegen B-Ligist Wallenborn II sowie den Niederlagen gegen Binningen (0:2) und Vordereifel II (0:1) „als spielerisch sehr schleppend“, da urlaubs- und verletzungsbedingt selten die angedachte Wunschformation auf dem Platz stand. Dennoch ist Schikora mit den bisherigen Einheiten zufrieden, die Neuen sowie das erneuerte Trainerteam sorgen für frischen Wind. Torwarttrainer Daniel Wilhelmy steht nicht mehr zur Verfügung, dafür hat Schikora mit Mike Hammes (vormals JFV Schieferland) und Jörg Kraus (vormals SG Düngenheim) zwei neue Co-Trainer an seiner Seite. Außerdem freut sich nicht nur das Trio, sondern die ganze SG über die neue Staffeleinteilung. „Endlich wieder ein paar Derbys", frohlockt Schikora, der mit seiner Mannschaft oben mitspielen will und am Ende sehen wird, „was dabei rauskommt".

SG Eifelhöhe Büchel

Trotz einiger urlaubsbedingter Abwesenheiten verlief der Beginn der Vorbereitung der SG Eifelhöhe zur vollen Zufriedenheit von Trainer Tobias Stephan. Er hat einen klaren Fokus. „Neben den Ergebnissen aus den Testspielen steht für mich der Erkenntnisgewinn im Vordergrund und die stetige Weiterentwicklung der Mannschaft“, sagt er zu den ersten Trainingswochen. Die Resultate der ersten Tests (8:0 gegen Maifeld-Elztal II, 1:1 gegen DJK Kelberg, 2:2 gegen Minderlittgen-Hupperath und 2:3 gegen DJK Müllenbach) stellten ihn zufrieden. Als besonderes Highlight der Vorbereitung steht zudem ein Trainingslager beim niederländischen Patenverein VV DSE Etten-Leur an. Für die kommende Saison formuliert Stephan Ambitionen, ohne zu hoch greifen zu wollen: „Für uns selbst erheben wir den Anspruch, im vorderen Drittel der Tabelle anzugreifen und vor allem defensiv deutlich stabiler zu agieren.“

SG Illerich/Landkern

Beim Aufsteiger will Trainer Christopher Marx die Sache taktisch anders angehen als noch in der C-Klasse. Nach dem Aufstieg ist für ihn klar: Die Rolle des dominierenden Teams wird seine Mannschaft kaum noch ausfüllen, daher setzt er auf eine eher abwartende Grundordnung. „Da wir in der neuen Klasse nicht die Favoritenrolle einnehmen, werden wir die Spiele defensiver gestalten. Das Augenmerk liegt auf dem Verteidigen“, erklärt Marx. In bisherigen Testspielen setzte die Mannschaft den Plan laut Marx ordentlich um, einem knappen 0:1 gegen A-Ligist Ellenz-Poltersdorf folgten Siege gegen Masburg II (1:0) und Hambuch II (1:0). Dazu wurde gegen Masburg 2:1 gewonnen und gegen Binningen 0:2 verloren. Grundlage für den Klassenerhalt soll auch die Fitness werden, Marx gibt schmunzelnd zu: „Training mit viel Fokus auf Fitness und Kondition lieben die Jungs nicht so, aber das wird ein Grundstein, dass wir die Klasse halten.“ Seinen Kader bezeichnet Marx bei nur 18 bis 20 Spielern als „eher klein", einen Nachteil sieht er darin aber nicht. „Die Gruppe arbeitet sehr intensiv und gut zusammen. Der Kader ist so gestaltet, dass die, die fest zusagen und mit denen wir planen, auch da sind und auch wenn wir gerne noch den ein oder anderen hätten dazubekommen, können wir damit die Klasse halten", so Marx.

SV Laubach II

Die Vorbereitung der Laubacher Reserve war, wie Trainer Wolfgang Bretz es nennt, „gespickt mit der einen oder anderen Widrigkeit“. Die Urlaubszeit forderte ihren Tribut, zwei Testspiele mussten ausfallen. Dennoch ist der Coach mit der Trainingsbeteiligung und der gezeigten Intensität zufrieden. Die Ergebnisse der absolvierten Tests (1:0 gegen Hambuch, 1:2 gegen Binningen) waren für ihn erst mal zweitrangig. Mit seinem Team hat Bretz schon die mittelfristige Zukunft im Blick, die Entwicklung steht im Vordergrund. „Unser Ziel ist es, die jungen Spieler Stück für Stück in den Seniorenbereich zu integrieren, um dann in naher Zukunft den zweiten Schritt zu gehen“, so Bretz. Kurzfristig peilt Bretz demnach das gesicherte Mittelfeld an und freut sich auf viele packende Derbys. Langfristig sind die Ziele dagegen genauso klar definiert. „Das Ziel soll schon sein, irgendwann eine Klasse höher zu spielen", macht Bretz deutlich.

SV Ulmen

Beim SV Ulmen ist man mit der Vorbereitung hochzufrieden. Trainer Mario Sungen lobt seine Mannschaft: „Die Jungs ziehen super mit, wir haben eine Trainingsbeteiligung von über 80 Prozent.“ Bewusst wurde die Vorbereitung etwas kürzer gehalten, dafür aber mit fünf Testspielen intensiv gestaltet. Die Ergebnisse gegen starke Gegner wie A-Ligist Zell (0:0) und A-Ligist Binningen (1:1) stimmen ihn optimistisch für die kommende Saison. Die Qualität der Liga schätzt Sungen deutlich stärker ein als noch vor zwei Jahren, als sein Team ohne Punktverlust durchmarschierte und Meister wurde. Seine Devise lautet „oben mitspielen“, da er sein Team nach dem Abstieg im Umbruch sieht. Sungen tritt deshalb bewusst auf die Bremse und möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben: „Ich sehe mit Ahrtal Hönningen einen klaren Favoriten. Wir wollen uns nicht mit dem Aufstieg beschäftigen, sondern die Entwicklung vorantreiben", meint er.