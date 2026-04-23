Den beeindruckenden Marsch durch die Fußball-Kreisliga B5 vorzeitig krönen wollen die Sportfreunde Bad Ems am Sonntag: Gelingt im Derby ein Erfolg gegen den TuS Nassau, dann ist die Rückkehr ins Kreisoberhaus bereits vorzeitig unter Dach und Fach.
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Während sich an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5 die erste Entscheidung anbahnt, herrscht am unteren Ende des Klassements Gedränge bei der Klärung der Frage, wer letztlich die SG Mühlbachtal II in die C-Klasse begleiten wird. Da ist noch ein Quartett in der Verlosung.