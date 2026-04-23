Fußball-Kreisliga B5 Bei Sieg ist der „Betriebsunfall“ bereits behoben Stefan Nink 23.04.2026, 14:47 Uhr

i Die Getränke stehen kalt, jetzt müssen Paul Frank (am Ball, links Niederneisens Max Miller) und Co. am Sonntag nur noch gewinnen, dann sind die Sportfreunde Bad Ems postwendend zurück in der A-Klasse. Andreas Hergenhahn

Den beeindruckenden Marsch durch die Fußball-Kreisliga B5 vorzeitig krönen wollen die Sportfreunde Bad Ems am Sonntag: Gelingt im Derby ein Erfolg gegen den TuS Nassau, dann ist die Rückkehr ins Kreisoberhaus bereits vorzeitig unter Dach und Fach.

Während sich an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5 die erste Entscheidung anbahnt, herrscht am unteren Ende des Klassements Gedränge bei der Klärung der Frage, wer letztlich die SG Mühlbachtal II in die C-Klasse begleiten wird. Da ist noch ein Quartett in der Verlosung.







Artikel teilen

Artikel teilen