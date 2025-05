Die Luft ist raus bei der SG Hocheifel 23 in der Kreisliga B 12. Am Sonntag steigt nun das letzte Auswärtsspiel für die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer.

Im letzten Auswärtsspiel der SG Hocheifel 23 in der Fußball-Kreisliga B 12 gastiert die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer bei der SG Neunkirchen-Steinborn II in Niederstadtfeld (So., 12.30 Uhr). Nach der Heimniederlage gegen die SG Weiler/Boos ist der zweite Tabellenplatz für die Hocheifel-SG endgültig aus der Reichweite. „Das hat man im Training direkt deutlich gemerkt. Da war schon eine andere Spannung. Trotzdem möchte ich, dass wir die letzten beiden Spiele anständig bestreiten, um mit einem guten Gefühl aus der Saison zu gehen. Ob Platz drei, vier oder fünf spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle“, erklärt Bauer.

Tobias Weiler ist zurück im Kader. Fehlen wird Fadel Hajo, der nach seiner Roten Karte eine Sperre von fünf Spielen aufgebrummt bekam. Auch Oliver Prämaßing und die Bergsdorf-Zwillinge Paul und Lucas fehlen. Trainer Bauer selbst wird auch fehlen, geht aber sportlich voran. Bauer nimmt am 100 Kilometer Mammutmarsch von München nach Garmisch-Partenkirchen teil.