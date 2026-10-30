Top-Drei sind gefordert
Bei Harbach gegen Hamm sind die Top-Stürmer im Fokus
Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) empfängt das Tabellenschlusslicht aus Etzbach. Die SG Alsdorf (in Rot) muss bei Vatan Spor
Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) empfängt das Tabellenschlusslicht aus Etzbach. Die SG Alsdorf (in Rot) muss bei Vatan Spor Hamm ran.
Manfred Böhmer/balu

Der 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 steht vor der Tür. In Harbach kommt es zum Duell der gut aufgelegten Stürmer Marvin Gerlach und Simon Langemann. Atzelgift will weiter ohne Niederlage an der Spitze bleiben.

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Die Fußball-Kreisliga B1 ist vor dem 13. Spieltag weiterhin spannend. An der Tabellenspitze steht die SG Atzelgift/Nister, welche sich in zwölf Spielen bisher einzig ein Mal die Punkte teilen musste. Drei Punkte dahinter lauert der erste Verfolger aus Schönstein.
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