Der 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B1 steht vor der Tür. In Harbach kommt es zum Duell der gut aufgelegten Stürmer Marvin Gerlach und Simon Langemann. Atzelgift will weiter ohne Niederlage an der Spitze bleiben.
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Die Fußball-Kreisliga B1 ist vor dem 13. Spieltag weiterhin spannend. An der Tabellenspitze steht die SG Atzelgift/Nister, welche sich in zwölf Spielen bisher einzig ein Mal die Punkte teilen musste. Drei Punkte dahinter lauert der erste Verfolger aus Schönstein.