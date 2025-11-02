Kreisliga B2: 13. Spieltag Basalt-Trainer Peter Weber freut sich über i-Tüpfelchen Leon Böckling, Max Buchmayer 02.11.2025, 21:32 Uhr

i Symbolbild dpa

Nachdem Danny Ott im Spiel der Kreisliga C3 der SG Basalt Fehl-Ritzhausen II torlos blieb, verhalf er der „Ersten“ nach Einwechslung zum Sieg. Über drei wichtige Punkte freute sich derweil auch das Schlusslicht aus Westerburg und Umgebung.

Am 13. Spieltag der Kreisliga B2 erledigte das Spitzenduo ihre Hausaufgebn, wobei Tabellenführer Hattert auch ein wenig das Glück auf ihrer Seite hatten. Im Tabellenkeller pirscht sich die dritte Mannschaft dank eines Auswärtssieges an die Nichtabstiegsplätze heran.







Artikel teilen

Artikel teilen