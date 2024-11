Kreis Rhein/Ahr. Geizten die Teams in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 in den ersten drei Partien des Spieltags noch ein wenig mit den Toren, so wurde es am Sonntag unterhaltsam. Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß legte mit einem 11:0 gegen Schlusslicht SG Bad Breisig/Inter Sinzig II vor.