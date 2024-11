Region. Weiter vorneweg marschiert in der B5 die zweite Welle der TuS Burgschwalbach. mit den Reserven des TuS Gückingen und der SG Birlenbach sowie dem FC Linde Berndroth dürfte ein Trio die beiden Absteiger unter sich ausmachen. Bestes Rhein-Lahn-Team in der B6 bleibt die FSV Osterspai, während in Staffel 7 der erfreuliche Aufwärtstrend der SG Arzbach/Nievern anhält.