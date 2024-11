Meudt zu clever für Niederahr B2: Herschbachs Tim Urban bricht mit Traumtor den Bann Leon Böckling, Max Buchmayer 18.11.2024, 08:30 Uhr

i Luca Schlag (grünes Trikot) brachte die Reserve des TuS Niederahr zwar früh in Führung, am Ende setzte sich aber die SG Meudt/Berod (links Matthias Amann) durch. Andreas Hergenhahn

Die meisten Mannschaft aus der Kreisliga B2 haben sich in die Winterpause verabschiedet. Nur die SG Grenzbachtal und die SG Rennerod II müssen noch mal ran (Mittwoch, 19.30 Uhr).

Westerwald. Die SG Herschbach-Schenkelberg hat in der Kreisliga B2 ihrer Ambitionen untermauert. Die SG Meudt/Berod schob sich durch einen Derbysieg in Niederahr auf Rang drei vor.SV Stockum-Püschen – SG Hemmerich 0:3 (0:0). In einem lange umkämpften Derby gingen die Gäste der SG Hemmerich als Sieger vom Platz.

