Fußball-Kreisliga B Staffel 9: Spannendes Verfolgerduell in Ney - Im Tabellenkeller treffen Werlau und Niederburg II aufeinander B Staffel 9: Ehrbachtal oder Biebertal – wer bleibt an Dickenschied und Weiler dran? Nico Balthasar 17.10.2024, 17:00 Uhr

i Nachdem Buch um Johannes Berg (in Weiß-Schwarz) beim 1:5 gegen Laudert mit Janis Weber zuletzt viel hinterlaufen musste, soll sich das im Heimspiel am Sonntag gegen Argenthal II ändern. Für Laudert kann es so weitergehen wie am vergangenen Sonntag, klappen soll das im Derby bei Viertäler Oberwesel II. Foto: hjs-Foto Hermann-Josef Stoffel

In Ney treffen mit der heimischen SG Ehrbachtal und der SG Biebertal am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 zwei Verfolger von Tabellenführer Dickenschied direkt aufeinander. Auch im Keller geht es heiß her, wenn sich vier der sechs letztplatzierten Teams duellieren. Alle sieben Partien finden am Sonntagnachmittag statt.

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II. Die vergangene Partie in Laudert setzte Buch gehörig in den Sand (1:5). Heimtrainer Klaus Vogt stellt nach der Klatsche eine klare Forderung: „Da gibt es nun gar nicht so viel zu sagen.

