Cochem B Staffel 4: Hambucher Derbytage in Brohl – Mittwoch kommt Maifeld-Elztal II, Samstag Hausen 22.10.2024, 15:15 Uhr

In der Kreisliga B Staffel 4, die vom Kreis Westerwald/Wied geleitet wird, hat es die SG Hambuch/ Kaifenheim/Brohl mit den vielen Fahrten in den Kreis Neuwied schlecht erwischt. Immerhin drei Lokalduelle gibt es für die SG. Das erste in Ruitsch-Kerben ging vor Wochen 2:4 verloren, nun stehen binnen vier Tage die beiden anderen Derbys für den Tabellenneunten Hambuch (13 Punkte) in seiner Heimstätte Brohl an.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastiert der Siebte SG Maifeld-Elztal II (15 Punkte) – dessen Sportplätze in Gering-Kollig und Mertloch Luftlinie jeweils nur sieben Kilometer von Brohl entfernt sind – auf dem Rasen ins Eifelörtchen, am Samstag (17.15 Uhr) kommt der Achte TuS Hausen (13 Punkte).

