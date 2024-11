Tabellenführer Dickenschied/Gemünden konnte am 13. und letzten Spieltag der Hinrunde der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 auch das zweite Spitzenspiel in Serie nicht gewinnen, bleibt aber an der Spitze und ist somit Herbstmeister. Weil die Verfolger um Ehrbachtal (gegen Dickenschied), Weiler und Biebertal allesamt Siege einfuhren, trennt das Quartett an der Spitze plötzlich nur noch zwei Zähler.