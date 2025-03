Nichts zu melden hatten die drei COC-Teams am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12. Sowohl Auderath als auch Vordereifel II und Eifelhöhe kassierten Pleiten ohne eigenen Torerfolg.

TuS Ahbach II – SG Auderath/Alflen 1:0 (1:0). Auderaths Coach Patrick Fischer bezeichnete es als „echt schade“, dass seine Elf die zweite 0:1-Niederlage in Serie hinnehmen musste. „Ich kann den Jungs gar keinen Vorwurf machen. Sie haben eine super Einstellung an den Tag gelegt“, meinte er. Allerdings habe es sein Team verpasst, für Gefahr in der Offensive zu sorgen. „Wir schaffen es nicht, uns klare Torchancen herauszuspielen, um auch zum Torerfolg zu kommen“, monierte Fischer.

Tor: 1:0 Eric Nelles (35.).

SG Hocheifel Adenau – SG Vordereifel II 3:0 (1:0). Die Vordereifeler Reserve konnte eine Reihe von Ausfällen nicht kompensieren. „Die, die da waren, haben bockstark füreinander gekämpft“, lobte Gäste-Coach Wolfgang Bretz. Er musste einen Ersatztorwart im Feld aufbieten, trauerte aber dennoch einer vergebenen Chance von Jan Zimmer zur möglichen Führung hinterher. „Das war ärgerlich, wir wären im Spiel drin gewesen. Zweite Hälfte haben wir alles riskiert, mehr als verlieren konnten wir ja nicht“, meinte Bretz.

Tore: 1:0 Martin Bohn (21.), 2:0 Christian Lückenbach (56.), 3:0 Bohn (65.).

SG Eifelhöhe – FSG Herresbach 0:5 (0:1). Nach der Klatsche war Eifehöhes Coach Tobias Stephan enttäuscht und frustriert. „Für den Aufwand, den wir betreiben, kriegen wir viel zu einfach die Gegentore. Man kann verlieren, aber nicht wehrlos. Der Gegner konnte durch individuelle Fehler und nicht durch spielerische Klasse das Ergebnis mit viel zu einfachen Mitteln in die Höhe schrauben“, schimpfte er. Stephan hat nach elf Gegentoren in zwei Spielen eine Forderung an seine Mannschaft: „Wir müssen uns straffen und enger zusammenrücken. Der Blick geht nach unten.“

Tore: 0:1 Marc Retterath (18.), 0:2 Eigentor (51.), 0:3 und 0:4 David Nürenberg (75., 85.), 0:5 Jannik Eiden (90.).