Mit dem Nachholspiel Eifelhöhe gegen Struth wird die Tabelle in der B Staffel 12 am Donnerstag um 20 Uhr in Büchel vor dem 19. Spieltag am Wochenende begradigt.

Alles andere als ein Dreier im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 gegen das noch sieglose Schlusslicht Spvgg Struth am Donnerstag um 20 Uhr in Büchel wäre für die SG Eifelhöhe eine Enttäuschung. „Wir können und wollen uns der Favoritenrolle auch nicht entziehen. Dennoch haben wir im Hinspiel ab der zweiten Minute zurückgelegen. Das sollte uns schon Warnung genug sein, den Gegner nicht zu unterschätzen“, stellt Eifelhöhes Coach Tobias Stephan klar.

Am Ende gewann sein Team aber noch mit 4:1 das Hinspiel. Nachdem Eifelhöhe beim 3:0 in Mehren die Pleitenserie von fünf Niederlagen in Folge beenden konnte, sei der Tabellenachte aber beflügelt: „Wir können die Tabelle innerhalb einer Woche mit drei Spielen etwas korrigieren und das merkt man der Mannschaft in Sachen Konzentration, Bereitschaft und Lust auch an.“ Stephan wird übrigens auch nächste Saison Trainer sein, er geht dann in seine siebte Spielzeit bei Eifelhöhe.