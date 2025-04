Seit mehr als sechs Stunden (366 Minuten) wartet die SG Auderath in der B Staffel 12 auf einen Torerfolg. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht Struth sollte diese Torlos-Serie enden.

Der SG Auderath/Alflen will am 21. Spieltag der Kreisliga B Staffel 12 nicht nur den Pflichtsieg gegen Schlusslicht Struth einfahren, sondern hofft im Abstiegskampf auch auf Schützenhilfe von Lokalrivale Eifelhöhe.

FSG Herresbach – SG Vordereifel II (Sa., 17 Uhr, in Langenfeld). „Es wird noch enger. Aber kein Jammern“, lässt Vordereifels Coach Wolfgang Bretz keine Negativität zu, obwohl mit der Abwesenheit von Kapitän Simon Göbel (Urlaub) und der schweren Verletzung von Kevin Thomas (Kapselriss im Sprunggelenk) die personellen Optionen noch dünner werden. „Wir werden elf Männer zusammenkriegen. Die Jungs haben zuletzt so toll gekämpft – und sie werden es wieder tun“, sagt Bretz hoffnungsfroh vor dem Auftritt seines Tabellenzehnten Vordereifel II beim Vierten Herresbach auf dem Langenfelder Hartplatz.

SG Auderath/Alflen – Spvgg Struth (So., 14.30 Uhr). Gegner Struth hat erst zwei Punkte auf dem Konto und ist abgeschlagenes Schlusslicht. Auderaths Trainer Patrick Fischer peilt drei Punkte an: „Es ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Das ist die Marschroute. Die Jungs zeigen mir aber im Training und wie sie im Spiel kämpfen, dass sie wollen.“ Die Einstellung sei der Schlüssel zum Erfolg. „Wir müssen an unsere Grenzen gehen. Nur ein Prozentpunkt weniger und es wird schon schwierig werden“, weiß Fischer.

TuS Daun – SG Eifelhöhe (So., 14.30 Uhr). Nach einer perfekten Neun-Punkte-Woche ohne Gegentor wartet auf die SG Eifelhöhe mit dem Vorletzten aus Daun die nächste machbare Aufgabe. Fünf Punkte trennen die Gastgeber vom rettenden Ufer und Eifelhöhes Lokalrivale Auderath. Allerdings warnt Gäste-Coach Tobias Stephan: „Seit dem Trainerwechsel zu Harald Dahlem haben sie zwar noch keine Punkte gesammelt, aber sich in ihren Ergebnissen deutlich stabilisiert.“ Zuletzt verloren die Hausherren zweimal nur mit 0:1. Somit erwartet Stephan einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner: „Wir wissen um die Komplexität dieser Aufgabe. Es wird definitiv kein Selbstläufer.“