In der Kreisliga B 1 bleiben die SG Atzelgift/Nister und die SG Honigsessen/Katzwinkel punktgleich an der Tabellenspitze. Am Freitagabend steigt in Atzelgift das direkte Duell der beiden Spitzenteams. Im Tabellenkeller feierte der FSV Kroppach überraschend seinen zweiten Saisonsieg gegen die zuletzt gut aufgelegte SG Alsdorf.

Kreisliga B 1

FSV Kroppach – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 5:3 (2:1). Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen nicht sein können, der FSV kassierte zuletzt vier Niederlagen in Folge. Die SG reiste dagegen mit drei Siegen in Folge im Gepäck an. Der FSV setzte sich daher durchaus überraschend durch, verdiente sich den Erfolg aufgrund einer starken kämpferischen Leistung aber redlich.

Auch wenn es in der Schlussphase noch Mal eng wurde und der FSV-Vorsprung in Unterzahl schmolz (Gelb-Rote Karte gegen Tim Neuer wegen wiederholten Foulspiels, 73.), retteten die Hausherren den Sieg über die Zeit. Tore: 0:1 Niko Pees (5.), 1:1 Tim Neuer (9.), 2:1, 3:1 Philip Gehrer (41., 47.), 4:1 Lucas Schneider (65.), 4:2 Onurcan Tanriverdi (83.), 4:3 Jan Luca Eggeling (84.), 5:2 Daniel Schneider (90.).

SG Niederhausen/Birkenbeul – SG Gebhardshainer Land Steineroth/Dauersberg 1:2 (0:1). Die Gäste dominierten den ersten Abschnitt, führten zur Pause aber „nur“ mit 1:0 durch den Treffer von Robin Kastl (13.). Die Hausherren konnten sich bei ihrem gut aufgelegten Schlussmann Tim Staude bedanken, dass sie zur Pause nicht bereits aussichtslos zurücklagen, denn er hielt sein Team mit etlichen guten Paraden im Spiel. Die Hausherren kamen wie verwandelt aus der Kabine und sorgten jetzt für eine offene Partie, Simon Marenbach glich aus (59.). In der Folge gab es hüben wie drüben einige Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden. Der Siegtreffer glückte jedoch den Gästen, die aufgrund der ersten Hälfte nicht unverdient gewannen. Torschütze war erneut Kastl (75.).

SV Adler Derschen – Sportfreunde Daaden 1:1 (1:1). Für die Adler bedeutet das Remis einen Punktgewinn gegen die durchaus favorisierten Gäste. Die Gastgeber konnten die Partie ausgeglichen gestalten und verteidigten gut. Allerdings fiel den Sportfreunden im Spiel nach vorne auch nicht allzu viel ein, um den Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Beide Tore fielen bereits im ersten Abschnitt. Bereits in der achten Minute legte Tim Irmler für die Adler vor. Fabian Schlitzer glich nach rund einer halben Stunde aus (29.).

SG 06 Betzdorf II – SSV Hattert 1:1 (1:0). Der SSV dominierte die erste Hälfte, lag aber durch einen individuellen Fehler, den Benjamin Benthaus zum 1:0 nutzte (19.), zur Pause hinten. Nach dem Seitenwechsel verpasste es die SG, die Führung auszubauen und ließ gute Möglichkeiten dafür liegen. In der 73. Minute egalisierte Jan Kessler und sorgte damit für die unter dem Strich leistungsgerechte Punkteteilung.

TuS Bitzen – SG Atzelgift/Nister 0:2 (0:1). Die Hausherren hielten gegen den Tabellenführer gut dagegen, konnten sich dafür am Ende jedoch nichts kaufen. Die SG ging in der zehnten Minute durch Jonas Wisser in Führung, die aus TuS-Sicht aus abseitsverdächtiger Position fiel. In der Folge verlief die Partie ausgeglichen, erst in der Schlussphase machte Atzelgifts Steffen Giehl den Sack mit dem 0:2 zu (81.).

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Neitersen/Altenkirchen II 4:1 (2:1). Die Kräfteverhältnisse waren vor dem Spiel klar verteilt und die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gegen das Tabellenschlusslicht gerecht. Sie bestimmten von Beginn an das Geschehen und Elias Fabian Heinze traf zum 1:0 (8.). Auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Matteo Schumacher per Strafstoß (28.) brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. Nur fünf Minuten später legte Marcel Reuber erneut vor (33.) und baute den Vorsprung unmittelbar nach dem Seitenwechsel auch aus (47.). Mit dem 4:1 durch Julian Kohl war die Partie endgültig entschieden (57.). Die Gastgeber schalteten einen Gang zurück, sodass keine weiteren Tore fielen.

SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SV Niederfischbach II 5:1 (3:0). „Ich bin heute nicht zufrieden“, lautete das ungewöhnliche Fazit von SG-Trainer Joachim Hallerbach nach dem 5:1-Erfolg. „Wir haben viel zu viele Möglichkeiten nicht genutzt, der Sieg hätte viel deutlicher ausfallen müssen“, haderte er mit der Chancenverwertung seiner Elf. Marvin Schüller traf zum 1:0 (11.). Die vier weiteren SG-Treffer steuerte Felix Hof bei (25., 38., 59., 73.). Für den SV war Levin Schmantek vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 4:1 erfolgreich (64.). Beim SV läuft derzeit nicht viel zusammen, es war die fünfte Niederlage in Folge und am kommenden Spieltag erwarten die Adler den Tabellennachbarn FSV Kroppach, gegen den dringend gepunktet werden muss.