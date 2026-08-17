Einen Punkt gerettet Aushilfskeeper Ken Rauner pariert gleich zwei Elfmeter Stefan Nink 17.08.2026, 14:30 Uhr

i TuS Singhofens Schützenkönig Alen Kopic (Nummer 11) zieht ab und wenige Momente später zischt die Kugel zum 2:2 in die Maschen der SG Unterwesterwald. Am Ende unterlagen die Blauen von der Bäderstraße bei ihrer Heimpremiere dem A-Liga-Absteiger mit 3:5. René Weiss

Mit einem Torfestival in Singhofen setzte sich die SG Unterwesterwald in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B an die Tabellenspitze. Siege gelangen am Sonntagnachmittag auch den beiden Mitabsteigern aus der A-Klasse.

Selbstvertrauen getankt: Die SG Aar-Einrich hat in der Fußball-Kreisliga B5 mit dem 5:2-Heimsieg gegen den SV Braubach eine erste Duftmarke gesetzt.TuS Singhofen – SG Unterwesterwald 3:5 (2:3). In einem umkämpften Spiel mit rassigen Zweikämpfen kosteten letztlich zu viele individuelle Fehler den bestens in die Partie gestarteten TuS ein Erfolgserlebnis.







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