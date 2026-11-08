SG Selters beendet Flaute Ausgerechnet im Derby gegen Wirges II platzt der Knoten Leon Böckling, Max Buchmayer 08.11.2026, 22:00 Uhr

i Ausgerechnet bei der zuletzt sieben Mal sieglosen SG Selters/Siershahn ging die Reserve der Spvgg EGC Wirges II von Trainer Vadim Fuchs leer aus. Andreas Hergenhahn

Vor einer Woche hatte Siershahns Spielertrainer Tim Schenkelberg die Charakterfrage gestellt. Jetzt gab seine Mannschaft die passende Antwort – ausgerechnet im Derby gegen die ambitionierte Reserve der großen Spvgg EGC Wirges.

Das war so nicht zu erwarten: Ausgerechnet im Derby gegen die Rheinlandliga-Reserve der Spvgg EGC Wirges platzte nach zuvor sieben Niederlagen in Folge bei Schlusslicht SG Selters/Siershahn der Knoten. Dadurch rückte das Verfolgerfeld in der Kreisliga B4 dichter zusammen, während am Tabellenende die Rote Laterne zum FC Kosova Montabaur II wanderte.







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