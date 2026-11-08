Vor einer Woche hatte Siershahns Spielertrainer Tim Schenkelberg die Charakterfrage gestellt. Jetzt gab seine Mannschaft die passende Antwort – ausgerechnet im Derby gegen die ambitionierte Reserve der großen Spvgg EGC Wirges.
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Das war so nicht zu erwarten: Ausgerechnet im Derby gegen die Rheinlandliga-Reserve der Spvgg EGC Wirges platzte nach zuvor sieben Niederlagen in Folge bei Schlusslicht SG Selters/Siershahn der Knoten. Dadurch rückte das Verfolgerfeld in der Kreisliga B4 dichter zusammen, während am Tabellenende die Rote Laterne zum FC Kosova Montabaur II wanderte.