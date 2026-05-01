Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 stehen die unteren Regionen des Klassements im Blickpunkt. FSV Welterod, TuS Weinähr, TuS Niederneisen, SG Rheinhöhen II und TuS Singhofen machen den undankbaren 13. Platz unter sich aus.
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In der Fußball-Kreisliga B5 steht am 23. Spieltag der Kampf um Platz 12 im Mittelpunkt des Interesses.SG Rheinhöhen II - SG Nievern/Arzbach (So., 12.15 Uhr, in Dachsenhausen, Hinrunde 1:6). Ein Punkt fehlt den Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen noch, dann ist ihnen Rang zwei sicher.