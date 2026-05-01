Spannender Abstiegskampf Aus Quartett wird’s am Ende einen treffen Stefan Nink 01.05.2026, 12:56 Uhr

i Betriebsunfall umgehend behoben: Demnächst werden die Sportfreunde Bad Ems die Kreisliga A wieder bereichern. Spfr Bad Ems

Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 stehen die unteren Regionen des Klassements im Blickpunkt. FSV Welterod, TuS Weinähr, TuS Niederneisen, SG Rheinhöhen II und TuS Singhofen machen den undankbaren 13. Platz unter sich aus.

In der Fußball-Kreisliga B5 steht am 23. Spieltag der Kampf um Platz 12 im Mittelpunkt des Interesses.SG Rheinhöhen II - SG Nievern/Arzbach (So., 12.15 Uhr, in Dachsenhausen, Hinrunde 1:6). Ein Punkt fehlt den Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen noch, dann ist ihnen Rang zwei sicher.







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