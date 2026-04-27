Spektakel war Trumpf in der Kreisliga B2. Es fielen nicht nur Tore am laufenden Band, sondern es gab auch irre Wendungen. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten in der Schlussphase der Saison.
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In vier der sieben Partien des 22. Spieltags in der Kreisliga B4 gab es sieben und mehr Treffer zu bestaunen. Dabei ging es auf den meisten Plätzen unfassbar eng zu.SV Niederwerth II – SG Nauort 1:2 (1:2). Die Gäste gingen früh in Führung, kassierten den schnellen Ausgleich, drehten die Partie aber noch vor der Pause.