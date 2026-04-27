Ebernhahn dominiert Derby Augst II verlangt Aufstiegsaspirant Engers II alles ab Leon Böckling, Max Buchmayer 27.04.2026, 10:01 Uhr

i Auch Augst-Routinier Jens Bermel konnte die Niederlage der SG-Reserve gegen den FV Engers II nicht verhindern. Sein Team schlug sich beim Neun-Tore-Spektakel aber sehr gut. Marco Rosbach

Spektakel war Trumpf in der Kreisliga B2. Es fielen nicht nur Tore am laufenden Band, sondern es gab auch irre Wendungen. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten in der Schlussphase der Saison.

In vier der sieben Partien des 22. Spieltags in der Kreisliga B4 gab es sieben und mehr Treffer zu bestaunen. Dabei ging es auf den meisten Plätzen unfassbar eng zu.SV Niederwerth II – SG Nauort 1:2 (1:2). Die Gäste gingen früh in Führung, kassierten den schnellen Ausgleich, drehten die Partie aber noch vor der Pause.







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