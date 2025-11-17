Nauort schockt Grenzbachtal Augst II kommt gegen Siershahn immer wieder zurück Leon Böckling, Max Buchmayer 17.11.2025, 09:06 Uhr

i Michael Panasenko (rechts, hier im Laufduell mit Augsts David Weidner) brachte Siershahn in Führung, am Ende stand es auf dem Kunstrasen in Hillscheid 3:3. Marco Rosbach

In Torlaune waren die Mannschaften der Kreisliga B4 am letzten Spieltag des Jahres. Gleich auf vier Plätzen rappelte es sieben Mal, auf einem sogar neun Mal. Im Schnitt wurden den Zuschauern in den sieben Partien mehr als 6,5 Treffer geboten.

Am letzten Spieltag des Jahres in der Kreisliga B4 hat die SG Nauort den letzten Platz verlassen und die Rote Laterne an den SV Niederwerth II weitergereicht. Tabellenführer SG Puderbach ließ gegen Ebernhahn die Muskeln spielen, während die Verfolger TV Mülhofen und FV Engers II knappe 4:3-Siege feierten.







