Kreisliga B Staffel 9 Auftakt mit einem Spitzenspiel in Nörtershausen Nico Balthasar 05.03.2026, 12:53 Uhr

i Auf dem Lauderter Hartplatz will der Tabellenachte SG (weiße Trikots, am Ball Kapitän Felix Weber) zum Jahresauftakt gegen das Schlusslicht Untermosel II (So., 14.45 Uhr) einen klaren Sieg einfahren. Die SG Viertäler Oberwesel II (mit Niklas Henzel) steckt in höchster Abstiegsnot als Vorletzter und muss im ersten 2026er-Match direkt zum Tabellenführer Urbar/Werlau. Anstoß in Urbar ist am Sonntag um 15 Uhr. B&P Schmitt

Nach den Nachholspielen Löf II gegen Untermosel II (3:3) und Oppenhausen gegen Bassenheim (kampflos für Oppenhausen) steht in der B Staffel 9 am Freitag und am Sonntag der erste reguläre Spieltag nach der Winterpause an.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rollt mit dem 16. Spieltag wieder „flächendeckend“ der Ball. Nur die SG Mosel Löf II muss in der 13-köpfigen Liga am Wochenende zuschauen. Während an der Tabellenspitze die SG Urbar/Werlau den Gejagten gibt, kämpfen die Verfolger um den Anschluss und die Teams im Tabellenkeller um neue Hoffnung.







Artikel teilen

Artikel teilen