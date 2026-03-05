Nach den Nachholspielen Löf II gegen Untermosel II (3:3) und Oppenhausen gegen Bassenheim (kampflos für Oppenhausen) steht in der B Staffel 9 am Freitag und am Sonntag der erste reguläre Spieltag nach der Winterpause an.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rollt mit dem 16. Spieltag wieder „flächendeckend“ der Ball. Nur die SG Mosel Löf II muss in der 13-köpfigen Liga am Wochenende zuschauen. Während an der Tabellenspitze die SG Urbar/Werlau den Gejagten gibt, kämpfen die Verfolger um den Anschluss und die Teams im Tabellenkeller um neue Hoffnung.