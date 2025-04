13 Punkte aus 20 Spielen und damit der letzte Tabellenplatz für den SV Adler Niederfischbach II. In der Fußball-Kreisliga B1 will Trainer Marcus Schmidt unbedingt bleiben. Die Hoffnung hat man in Niederfischbach noch nicht verloren.

Der SV Adler Niederfischbach II steht nach 20 Spieltagen in der Fußball-Kreisliga B1 mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Am Wochenende erwartet das Team von Trainer Marcus Schmidt die SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach, welche am letzten Spieltag drei Punkte gegen den Tabellenzweiten aus Honigsessen einfahren konnte. Trotz der akuten Abstiegsgefahr blickt Schmidt zuversichtlich in die finalen Wochen der Spielzeit 2024/2025.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Zufrieden kann ich momentan nicht so sein. Die Punkteausbeute hätte schon höher sein können. Das Einzige, wo ich aktuell zufrieden sein kann, ist die Trainingsbeteiligung. Trotz unserer schwierigen Lage momentan, haben wir viele Leute beim Training, mit denen ein ordentliches Training möglich ist.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Wie schon gesagt, die Punkteausbeute ist natürlich ernüchternd mit 13 Punkten. Ich hab die Jungs schon zweieinhalb Jahre unter mir, man darf nie vergessen, wo der Großteil der Jungs herkam. Vor drei, vier Jahren haben die meisten noch in der D- beziehungsweise C-Klasse gekickt. Da weht in der B-Liga natürlich ein anderer Wind. Die Jungs geben ihr Bestes, von der Qualität reicht es dann bei vielen manchmal einfach nicht. Wir müssen jeden Sonntag an unsere Grenzen gehen, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Was macht den SV Adler Niederfischbach II aus?

Der Zusammenhalt ist definitiv da. Das sieht man ja auch an der Trainingsbeteiligung. Wir haben jeden Dienstag und Donnerstag immer mindestens zwölf Spieler auf dem Training. Das ist für eine zweite Mannschaft, die in der B-Klasse spielt, schon echt stark. Vor allem wenn man sieht, dass wir häufig verlieren sonntags. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren.

Wie groß sind die Abstiegssorgen? Wie realistisch ist es, in der Klasse zu verbleiben?

Die Abstiegssorgen sind auf jeden Fall da. Dafür muss man nur einen Blick auf die Tabelle werfen, um das zu erkennen. Nichtsdestotrotz steigen – Stand jetzt – zwei Mannschaften ab. Auf das rettende Ufer sind es aktuell nur drei Punkte. Wir haben noch sechs Spiele zu spielen, in denen 18 Punkte vergeben werden. Bei mir war immer Zuversicht da, und die wird auch bis Saisonende bleiben. Wir haben in den letzten beiden Spielzeiten gezeigt, dass wir auch mit dem Rücken zur Wand die Klasse halten können. Das ist natürlich auch immer ein Strohhalm, an dem man zieht. Aufgeben ist bei mir nie eine Option.

Vervollständigen Sie folgenden Satz: Wenn der SV Adler Niederfischbach II den Klassenverbleib schafft, werde ich...

...mir meine Haare grau färben. Aufgrund der letzten beiden Jahre, die auch immer nervenaufreibend waren, habe ich sowieso schon ein paar graue Haare. Dann werde ich mir einfach alle Haare grau machen.