B-Klassen aus NR-Sicht
Auf- und Abstiegsfrage beschäftigt noch viele Teams
Die von Oliver Schuh trainierte SG Feldkirchen/Hüllenberg benötigt im Spiel gegen den FV Rot-Weiß Erpel noch einen Zähler, um de
Die von Oliver Schuh trainierte SG Feldkirchen/Hüllenberg benötigt im Spiel gegen den FV Rot-Weiß Erpel noch einen Zähler, um den Aufstieg in die A-Klasse in trockene Tücher zu bringen.
Jörg Niebergall

Wie gehen die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in den letzten B-Klassen-Spieltag? Wir geben einen Überblick. 

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Spannender könnte der letzte Spieltag kaum verlaufen: In mehreren Staffeln der Kreisliga B kämpfen Teams aus dem Kreis Neuwied noch um Klassenverbleib, Aufstieg und Platzierungen – teils drohen sogar Entscheidungsspiele.Kreisliga B1Der 10:2-Kantersieg gegen Müschenbach II war für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II überlebenswichtig, da die Konkurrenten aus Bitzen und Ingelbach auch gewonnen haben.

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