Auf- und Abstiegsfrage beschäftigt noch viele Teams

Wie gehen die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in den letzten B-Klassen-Spieltag? Wir geben einen Überblick.

Spannender könnte der letzte Spieltag kaum verlaufen: In mehreren Staffeln der Kreisliga B kämpfen Teams aus dem Kreis Neuwied noch um Klassenverbleib, Aufstieg und Platzierungen – teils drohen sogar Entscheidungsspiele.

Der 10:2-Kantersieg gegen Müschenbach II war für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II überlebenswichtig, da die Konkurrenten aus Bitzen und Ingelbach auch gewonnen haben.