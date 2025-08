Würde in der Fußball-Kreisliga A3 ein „Rookie oft the year“ gesucht, wäre Felix Wick im Frühling ein ganz heißer Kandidat gewesen. Der 19-jährige Herolder hielt im Trikot des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach nicht nur mit seiner enormen Schnelligkeit die gegnerischen Abwehrreihen permanent in Atem, sondern bewies auch gerade in der Zone, in der für gewöhnlich die Spiele entschieden werden, außergewöhnliche Fähigkeiten. Stattliche 27 Mal traf der rot-blonde junge Mann ins Schwarze und belegte mit dieser tollen Ausbeute hinter Liga-Schützenkönig Niklas Löw vom A3-Staffelsieger SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II, der sogar 36 Mal erfolgreich war, den zweiten Platz.

In Notizbücher der höherklassigen Klubs der Region gespielt

Jung, unbekümmert, ehrgeizig und treffsicher: Mit diesen Attributen landet man für gewöhnlich in den Notizbüchern der höherklassig vertretenen Klubs der erweiterten Umgebung, die auf der Suche nach entwicklungsfähigen jungen Kickern sind, die noch nicht jeder Klub auf dem Schirm hat. „Die eine oder andere Anfrage hat’s gegeben“, verrät Wick, dessen Treffsicherheit allein den Abstieg des TuS KK in die B-Klasse letztlich aber nicht abwenden konnte.

Sein bisheriger Trainer Jan Noppe berichtet nur Gutes über seinen Grünschnabel. „Felix ist einfach ein anständiger Kerl – feinfühlig und hilfsbereit“, so der erfahrene Niederländer, der auch Wicks fußballerischen Qualitäten schätzt. „Er ist sauschnell und verfügt über einen guten Torriecher.“ In puncto Handlungsschnelligkeit sieht Noppe bei Wick freilich noch Luft nach oben. „Mein Gott, der Junge ist noch in der Entwicklung.“

i Felix Wick hat Maß genommen und Sekundenbruchteile später zappelt die Kugel im Netz: Mit 27 Saisontreffern landete der Rookie des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach zuletzt in der Schützenliste der A-Klasse auf Rang zwei. In den kommenden Monaten verdingt sich Wick in Ghana. Andreas Hergenhahn

Aus einem Wechsel in eine höhere Spielklasse wird es aber, zumindest vorübergehend, nichts. Denn Wick, der im Vorjahr sein Abitur am Goethe-Gymnasium in Bad Ems bestand, sucht in Kürze eine außergewöhnliche Herausforderung. Ein Freiwilligendienst im Ausland dürfte das Leben des jungen Mannes prägen. Das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte „weltwärts-Programm“ ermöglicht jungen Menschen, die nach der Schule nicht gleich studieren wollen, einen in vielerlei Hinsicht interessanten Perspektivwechsel. Im Jahr 2022 waren es etwa 4000 Freiwillige, überwiegend im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die sich im sogenannten Globalen Süden (Lateinamerika oder Afrika) einbrachten und nicht zuletzt auch zur Völkerverständigung beitrugen.

i Mit jugendlicher Unbekümmertheit hält Felix Wick (links) Routiniers wie Niederahrs Donat Bardhaj in Atem und auf Trab. ANDREAS HERGENHAHN

Das Abenteuer rückt immer näher. Felix Wick fliegt an diesem Sonntag von Frankfurt aus los. Nach einem Zwischenstopp im türkischen Istanbul geht‘s dann weiter nach Accra. Die Hauptstadt Ghanas ist zunächst das Ziel der Reise, von dort aus geht es rund 450 Kilometer weiter quer durch das Land bis an die Grenze zur Elfenbeinküste. Beim Fußballklub Dormaa Ahenkro Royal Rovers erwartet Felix Wick eine spannende Zeit. Er wird er sich in dessen Akademie rund 8 Monate lang zusammen mit weiteren Freiwilligen aus Deutschland in der Jugendarbeit einbringen und sich auch um die Präsentation des in der 3. nationalen Liga spielenden Klubs mitkümmern. Beim TuS KK hatte er auch ohne Lizenz als Trainer der F-, E- und D-Jugend bereits erste Erfahrungen gesammelt, die in Ghana hilfreich sein könnten.

„Ich freue mich und bin sehr gespannt, was dort alles auf mich zukommt.“

Felix Wick wird demnächst in eine völlig andere Kultur eintauchen und dort wertvolle Erfahrungen sammeln.

Der Abiturient geht den neuen Lebensabschnitt erwartungsfroh und optimistisch an. „Ich freue mich und bin sehr gespannt, was dort alles auf mich zukommt.“ In Seminaren wurden den Freiwilligen bereits Einblicke in die vor Ort herrschende Kultur und spezielle Gepflogenheiten gewährt. „Pünktlichkeit und der Umgang miteinander waren unter anderem Themen“, berichtete der junge Mann aus dem Einrich von einem vorbereitenden Treffen der „worldwide volunteers“ in Kassel, damit sie ihr Abenteuer nicht ganz unvorbereitet angehen.

Der TuS KK muss beim Projekt Wiederaufstieg somit über weite Strecken der Saison ohne seinen gefürchteten Goalgetter auskommen. Bisher gelang dies den Fleckern, die keinen Hehl aus ihren Aufstiegsambitionen machen, sehr gut. „Ich bin positiv überrascht. Wir haben ein tolles VG-Turnier gespielt und es sogar ohne Gegentor gewonnen, die A-Ligisten Mühlbachtal und Birlenbach geschlagen und gehen mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison“, blickt Noppe auch trotz des Fehlens seiner Torgarantie Felix Wick optimistisch in die nähere Zukunft. Wicks Kumpels müssen nun ohne ihren gefürchteten Goalgetter auskommen. Bisher gelang es den Fleckern sehr gut. „Unsere Mannschaft muss sich neu finden. Aber wir haben eine gute Basis gelegt.“

Und wer weiß: Vielleicht avanciert Felix Wick nach seiner Rückkehr vom spannenden Abenteuer in Afrika in der Schlussphase der Runde im Kampf um den Aufstieg zum entscheidenden Trumpf für die Elf vom Hellenhahn…