Im Tabellenkeller der B Staffel 8 kann es für die SG Weiler/Boos bereits am Freitagabend ziemlich dunkel werden, wenn der Tabellenvorletzte auf dem Hartplatz in Boos gegen den Drittletzten Illerich/Landkern verlieren sollte.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 geht es am Wochenende mit dem 17. Spieltag weiter. Während Spitzenreiter SG Ahrtal von der Couch aus zuschaut und spielfrei hat, empfängt der ärgste Verfolger FSG Vordereifel die SG Maifeld-Elztal II. Im Tabellenkeller richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Begegnung zwischen der SG Weiler/Boos und der SG Illerich/Landkern.