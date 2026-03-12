Kreisliga B Staffel 8 Auf dem Hartplatz in Boos steht viel auf dem Spiel Daniel Fischer 12.03.2026, 15:00 Uhr

i Die SG Eifelhöhe (weiße Trikots) um Trainer Tobias Stephan (links, gelbes Leiberl) legte beim 3:1-Sieg im COC-Duell gegen die SG Brohlbachtal einen guten Start in die Restrunde hin. Am Sonntag (14.30 Uhr) steigt für die SG aus Gevenich, Faid, Weiler und Büchel das nächste COC-Derby beim SV Laubach II. Brohlbachtal empfängt zeitgleich in Düngenheim die SG Hocheifel Adenau. Alfons Benz

Im Tabellenkeller der B Staffel 8 kann es für die SG Weiler/Boos bereits am Freitagabend ziemlich dunkel werden, wenn der Tabellenvorletzte auf dem Hartplatz in Boos gegen den Drittletzten Illerich/Landkern verlieren sollte.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 geht es am Wochenende mit dem 17. Spieltag weiter. Während Spitzenreiter SG Ahrtal von der Couch aus zuschaut und spielfrei hat, empfängt der ärgste Verfolger FSG Vordereifel die SG Maifeld-Elztal II. Im Tabellenkeller richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Begegnung zwischen der SG Weiler/Boos und der SG Illerich/Landkern.







