Am 17. Spieltag der B Staffel 12 kommt es am Sonntag unter anderem zum ungleichen Duell zwischen dem sieglosen Schlusslicht Struth und dem makellosen Spitzenreiter SG Vulkaneifel Üdersdorf. Dem COC-Trio stehen indes keine einfachen Aufgaben ins Haus.

Für die SG Auderath startet der 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 schon am Samstag, die Reserve der SG Vordereifel sowie die SG Eifelhöhe treffen am Sonntag auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

TuS Ahbach II – SG Auderath/Alflen (Sa., 19.45 Uhr, in Leudersdorf). Der Gegner (10.) hat als Fünftletzter nur fünf Zähler mehr auf dem Konto als der abstiegsbedrohte Drittletzte Auderath (zwei Teams steigen ab), dennoch will Gästecoach Patrick Fischer die Aufgabe eher verhalten angehen: „Der Fokus wird auf der Defensive liegen. Wenn wir das Spiel so lange wie möglich offenhalten, könnte mit einer guten Mannschaftsleistung was drin sein.“ Grund für die Ausrichtung ist die laut Fischer die Personallage, das Team sei „leider etwas dünner besetzt“.

SG Hocheifel Adenau – SG Vordereifel II (So., 14.30 Uhr). In der Vorwoche holte die Vordereifeler Reserve gegen Schlusslicht Struth zwar drei Punkte, zeigte aber keine gute Vorstellung. „Ich erwarte ich von meiner Mannschaft ein anderes Bild, mehr Zweikampf, mehr Mut und besseres Stellungsspiel“, stellt Gästecoach Wolfgang Bretz deshalb klar. Ihm ist bewusst, dass es ohne eine Steigerung „schwer wird, dort zu bestehen“ und lobt den Tabellenvierten trotz des eigenen 4:1-Erfolgs im Hinspiel: „Sie haben uns auch schon aufgezeigt, was sie drauf haben. Das ist ein technisch sehr sauberer Fußball, da gilt es in jeder Form dagegenzuhalten.“

SG Eifelhöhe – FSG Herresbach (So., 14.45 Uhr, in Büchel). Das Saisondebüt auf dem Bücheler Rasen ging gegen Spitzenreiter Vulkaneifel daneben, doch Eifelhöhe-Trainer Tobias Stephan geht davon aus, dass Tabellennachbar Herresbach (6.) eher die Kragenweite seines Teams ist. Eifelhöhe ist Siebter. „Es ist ein Mitkonkurrent um die avisierten Plätze. Das Ergebnis ist völlig offen und kann in alle Richtungen ausschlagen“, meint er. Nach der 2:6-Klatsche in der Vorwoche hofft er, dass „Einsatz- und Laufbereitschaft sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl stimmen“.