Das lange Wochenende in der B Staffel 8 beginnt am Mittwoch in Gering-Kollig. Drei weitere Partien des neunten Spieltags finden am Donnerstag schon statt. Die restlichen zwei Begegnungen gehen am Sonntag über die Bühne.
Mit vier vorgezogenen Partien nimmt der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 noch vor dem langen Wochenende Fahrt auf. Bereits am Mittwoch empfängt die SG Maifeld-Elztal II die SG Illerich/Landkern, während es am Donnerstag Spitzenreiter SV Ulmen mit der SG Weiler/Boos zu tun bekommt.