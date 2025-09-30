Kreisliga B Staffel 8 Auderather ärgern sich vor Derby in Faid über Eifelhöhe Daniel Fischer 30.09.2025, 17:00 Uhr

i Björn Laux (rechts), Trainer des Null-Punkte-Schlusslichts SG Auderath/Alflen, ist verärgert: Aufgrund zahlreicher verletzter Spieler hätte er gerne das Derby bei der SG Eifelhöhe verlegt. Die Gastgeber machten da aber nicht mit. Das Derby findet am Donnerstag um 20 Uhr in Faid statt. Alfons Benz

Das lange Wochenende in der B Staffel 8 beginnt am Mittwoch in Gering-Kollig. Drei weitere Partien des neunten Spieltags finden am Donnerstag schon statt. Die restlichen zwei Begegnungen gehen am Sonntag über die Bühne.

Mit vier vorgezogenen Partien nimmt der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 noch vor dem langen Wochenende Fahrt auf. Bereits am Mittwoch empfängt die SG Maifeld-Elztal II die SG Illerich/Landkern, während es am Donnerstag Spitzenreiter SV Ulmen mit der SG Weiler/Boos zu tun bekommt.







