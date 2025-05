Vor allem für Auderath steht im Derby gegen die Vordereifeler Reserve am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 ein ganz wichtiges Spiel auf dem Programm.

SG Neunkirchen/Wallenborn II – SG Eifelhöhe (So., 12.30 Uhr, in Neunkirchen). Eifelhöhes Trainer Tobias Stephan sieht beste Voraussetzungen für ein interessantes Spiel des Fünften beim Zehnten, denn: „Wir haben einen Plan, Selbstvertrauen und jede Menge Lust auf das Spiel.“ Nachdem seine Elf in der Vorsaison in Neunkirchen mit 0:2 den Kürzeren zog, hofft er auf Revanche. Allerdings warnt er: „Ihren Sieg in Bongard haben wir zur Kenntnis genommen. Er unterstreicht meine These, dass die Liga bis auf wenige Ausnahmen sehr ausgeglichen ist.“ Er nimmt sein Team in die Pflicht: „Uns ist klar, dass das Wie wir dort spielen werden, allein an unserer Einstellung hängen wird.“

SG Auderath/Alflen – SG Vordereifel II (So., 14.30 Uhr, in Auderath). Die beiden Teams trennen als Tabellennachbarn vier Punkte, sie besetzen die ersten Nichtabstiegsplätze, haben mit sechs respektive zehn Zählern Vorsprung auf die „rote Zone“ aber einen beruhigenden Vorsprung. Aufgrund der Ausgangslage sagt Auderaths Coach Patrick Fischer dennoch: „Wir haben ein superwichtiges Spiel vor der Brust, weil wir einen sehr großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können.“ Er erwartet eine enge Kiste: „Wir werden auf jeden Fall Effizienz vor dem Tor brauchen. Die hat uns letzte Woche Punkte gekostet.“ Insgesamt verzeichnet Auderath aber einen Formanstieg, im Gegensatz zur Vordereifeler Reserve. Das Team von Coach Wolfgang Bretz verlor in der Vorwoche mit 0:6 gegen Darscheid. „Danach mussten wir uns noch einmal schütteln. Nach einer kämpferisch so starken ersten Halbzeit, sich in der zweiten so zu ergeben, hat mir nicht gefallen“, kritisiert Bretz. Für die kommende Aufgabe ist er aber wieder positiv gestimmt, vor allem weil Patrick Reuter sowie Andy Michels und die zuletzt gesperrten Patryk Koczyba und Justin Reuter wieder dabei sind.