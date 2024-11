Letzter Spieltag vor der Pause Auderath gegen Daun: Ein Abstiegskracher zum Abschluss Nico Balthasar 15.11.2024, 16:16 Uhr

i Blicken gespannt auf das wichtige Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Vorletzten TuS Daun: Trainer Patrick Fischer (links) und der verletzte Dominic Hülsemann, die das Sagen beim Drittletzten SG Auderath/Alflen haben. Alfons Benz

Letzter Spieltag in der B Staffel 12 in diesem Jahr, danach ist Winterpause. In den Vorwochen ausgefallene Partien wurden ins Frühjahr 2025 verlegt.

Am 15. Spieltag der Kreisliga B Staffel 12, dem letzten Auftritt vor der Winterpause, treffen alle drei COC-Teams auf direkte Nachbarn in der Tabelle. In Auderath geht es im Abstiegskampf um ganz wichtige drei Zähler. SG Vordereifel II – SG Bongard/Waldkönigen (So.

