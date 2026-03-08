Kreisliga B Staffel 8 Auderath feiert im Kellerduell den ersten Saisonpunkt Daniel Fischer 08.03.2026, 20:59 Uhr

i Die neu formierte SG Brohlbachtal um ihren Spielmacher Tom Johann (in Orange-Schwarz) kommt in dieser Saison einfach nicht in die Gänge, die Hambuch/Düngenheimer unterlagen auch in Gevenich bei der SG Eifelhöhe mit 1:3. Alfons Benz

14 Mal probiert, 14 Mal nix passiert: Aber im 15. Anlauf hat die SG Auderath in der B Staffel 8 zum ersten Mal Zählbares verbuchen können beim 1:1 gegen den Vorletzten SG Weiler/Boos.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 ist Spitzenreiter SG Ahrtal Hönningen auch am ersten Spieltag nach der Winterpause (16. Spieltag) mit einem Sieg beim TuS Mayen II in der Erfolgsspur geblieben. Während dahinter der SV Ulmen bei der SG Hocheifel Adenau Federn ließ, fand das Kellerduell zwischen der SG Auderath/Alflen und der SG Weiler/Boos keinen Sieger.







