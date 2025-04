Das Derby in der B Staffel 12 ging zwar nicht hoch aus, aber dennoch an die SG Eifelhöhe. Derweil überraschte Auderath mit einem Punktgewinn beim Zweiten.

In den Partien am Karsamstag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 war die Defensive der SG Eifelhöhe auch von der Vordereifeler Reserve nicht zu knacken. Der Drittletzte SG Auderath trotzte hingegen dem Tabellenzweiten einen Zähler ab. Als Meister steht nach dem 21. Sieg im 21. Spiel die SG Vulkaneifel Üdersdorf (3:2 in Bongard) bereits an Ostern fest.

SG Boos/Weiler – SG Auderath/Alflen 1:1 (1:1). Das Remis war für die Gäste ein Grund zum Feiern. „Das ist ein verdienter Punktgewinn. Kompliment an die Jungs, das war eine super Mannschaftsleistung“, lobte Auderaths Coach Patrick Fischer. Seiner Ansicht nach wäre sogar noch mehr drin gewesen. „Mit ein bisschen Glück machen wir noch das 2:1, wir haben ein, zwei sehr gute Möglichkeiten liegenlassen. Auf der anderen Seite war es aber genauso, von daher ist das Ergebnis gerecht“, freute sich Fischer.

Tore: 1:0 Peter Jegel (20.), 1:1 Henrik Schneider (38.).

SG Eifelhöhe – SG Vordereifel II 2:0 (1:0). Die Vordereifeler Reserve bekam zwar nicht wie von Trainer Wolfgang Bretz befürchtet „die Hucke voll“, doch für einen Zähler reichte es trotzdem nicht. Bretz war aber weniger von seinem Team als von Schiedsrichter Kevin Schößler enttäuscht. „Dass das Spiel 2:0 ausgeht, ist irrelevant, weil viele der Entscheidungen absolut nicht nachzuvollziehen waren“, kritisierte er.

Auf der Gegenseite war der Unparteiische kein Thema, vielmehr freute sich Eifelhöhes Coach Tobias Stephan über nun schon 452 Minuten ohne Gegentreffer: „Die Defensivleistung war sehr ordentlich, und wir haben uns mit dem fünften zu Null in Folge belohnt.“ Die Gastgeber kletterten auf Rang vier, vier Punkte hinter dem möglichen Aufstiegsrang zwei (13 der 15 B-Klasse-Vizemeister gehen hoch). „Im Moment hat das Team Spaß, auf dieser kleinen Welle zu reiten. So kann’s weitergehen“, bilanzierte Stephan.

Tore: 1:0 Matteo Arnoldi (18.), 2:0 Alexander Waldorf (90.).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Patryk Koczyba (86.) und Justin Reuter (90.+1, beide SGV II).