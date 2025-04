Nach dem 22 Spieltagen sind die Vorentscheidungen in der Kreisliga B2 gefallen. An der Spitze könnte Ahrbach II am Mittwoch (19.30 Uhr) Primus Herschbach-Schenkelberg noch mal näher kommen. Dann empfängt der Zweite Niederahr II zum Derby.

In der Kreisliga B2 wird es jetzt auch für den Vorletzten SG Herschbach II schwer, die Abstiegszone noch zu verlassen. An der Spitze haben sich die SG Herschbach-Schenkelberg und die SG Ahrbach II weiter abgesetzt. Die Bezirksliga-Reserve könnte am Mittwochabend (19.30 Uhr) bis auf drei Punkte an den Primus herankommen, dafür bräuchte es aber einen Sieg im Derby gegen Niederahr II.

SG Rennerod II – SG Alpenrod II 3:2 (0:1). „Die Halbzeitführung für Alpenrod war gerechtfertigt. Nach der Pause kamen wir stark zurück und nutzten unsere Chancen. Trotz des drohenden Abstiegs hat jeder alles gegeben, besonders Kapitän Jan John. Am Ende haben wir gezeigt, dass wir auch auf dem Platz gewinnen können – nicht nur am grünen Tisch und ohne Unterstützung aus der ersten Mannschaft“, berichtete Rennerods Trainer Joel Maxaner zufrieden. Tore: 0:1 Jeroen Gumbrich (31.), 1:1 Moritz Fasel (61.), 1:2 Jannis Pörtner (67.), 2:2 Janne Kaiser (69.), 3:2 Erick Kraus (74.).

SG Herschbach II – SV Stockum-Püschen 0:1 (0:0). „Heute nahmen wir uns eine Menge vor, um nochmal im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Wir fingen auch sehr gut an, jedoch ließen wir nach und den Gegner ins Spiel. Eigentlich hatten wir die besseren Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Aber wie es oft ist, hat der Gegner es mehr erzwungen. Alles in allem ein glücklicher Sieg für Stockum-Püschen“, ärgerte sich SG-Trainer Thorsten Heep. Tor: 0:1 Malte Schneider (80.).

TuS Niederahr II – TuS Bad Marienberg 3:2 (2:2). Mit einem Heimerfolg verabschiedete sich Niederahr vorerst aus dem Abstiegskampf. „Es war eine absolute Nervenschlacht, bei der wir uns das Leben teils selbst schwer gemacht haben durch viele kleine Ungenauigkeiten oder leichtfertiges Vergeben von Torchancen. Unser Siegtor war dennoch traumhaft schön“, zeigte sich Heimtrainer Markus Ewald erleichtert. Tore: 0:1 Moritz Schorn (9.), 1:1 Niklas Ewald (36.), 2:1 Vincent Hain (38.), 2:2 Moritz Schorn (43.). 3:2 Niklas Ewald (90.).

SG Guckheim II – SG Ahrbach II 1:5 (1:2). „Wir kamen gut in die Partie und gingen früh mit 1:0 in Führung. Kurz darauf hatten wir sogar die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Danach fanden die Gäste immer besser ins Spiel und drehten die Partie noch vor der Pause durch zwei Fehler von uns. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste zunehmend stärker und nutzten ihre Chancen konsequent. Am Ende stand ein klarer 1:5-Auswärtssieg für Ahrbach“, berichtete Guckheims Trainer Meik Schwarz. Tore: 1:0 Maximilian Schmuck (11.), 1:1 Janik Herz (40.), 1:2 Florian Dennebaum (45.), 1:3 Niklas Klar (52.), 1:4 Niklas Klar (80.), 1:5 Luca Müller (90.).

SG Meudt/Berod – SG Hemmerich 4:1 (2:0). Die heimische SG aus Meudt setzte sich klar durch und fuhr einen ungefährdeten Heimsieg ein. „Das Ergebnis war in der Höhe verdient. Wir hätten sogar das ein oder andere Tor mehr erzielen können“, fand Heimtrainer Christopher Keller. Tore: 1:0 Leon Eisenmenger (28., Eigentor), 2:0 Franjo Males (40.), 2:1 Kevin Wörsdörfer (58.), 3:1 Patrick Enkirch (59.), 4:1 Marco Lauf (68.).

SG Grenzbachtal Marienhausen/Mündersbach/Roßbach – SG Herschbach-Schenkelberg 1:2 (1:1). Trotz langer Unterzahl setzte sich der Tabellenführer aus Herschbach im Derby vor rund 230 Zuschauern durch. „Es war kein schlechtes Spiel von uns, wobei wir in Überzahl auch die bessere Mannschaft waren. Am Ende haben Standards die Partie entschieden. Respekt gebührt auch den Gästen, die sich mit großem Kampfgeist und Leidenschaft den Sieg am Ende verdienten“, zeigte sich Grenzbachtals Trainer Mario Strnad sportlich fair. Tore: 0:1 Leon Schenkelberg (15.), 1:1 Philipp Radermacher (24., Foulelfmeter), 1:2 Tim Hannuschke (51.) Rote Karte: Kevin Schmitz (Herschbach) wegen Unsportlichkeit (45.).