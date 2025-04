In Torlaune haben sich die Fußballklubs der Kreisliga B 4 gezeigt. 48 Tore fielen in sieben Spielen, das sind 6,9 Tore pro Spiel im Schnitt.

Das Führungstrio der Fußball-Kreisliga B 4 hat sich auch am 21. Spieltag schadlos gehalten. Gleich zweistellig geriet derweil die Reserve des FC Plaidt beim CSV Neuwied unter die Räder.

SG Maifeld-Elztal II – SV Ruitsch-Kerben 5:1 (1:0)

Einen am Ende deutlichen Derbysieg fuhr die Maifeld-Elztaler Bezirksligareserve gegen den Lokalrivalen Ruitsch-Kerben ein. Vladut Necuales brachte die Hausherren im Polcher Leo-Schönberg-Stadion per Elfmeter in Front (37.). Im zweiten Durchgang schraubten Leon Becker-Plein (51.), Timur Dschuasbaev (55.) und Rakim Owiesat (65.) den Vorsprung in die Höhe, ehe Jonas Feller der Treffer für Ruitsch gelang (75.). Owiesats zweiter Treffer zum Endstand fiel in der 88. Minute. Maifeld-Elztals Trainer Simon Mayer freute sich: „Wir haben nach einer spielerisch mäßigen ersten Hälfte doch noch das Gaspedal gefunden.“

Sportfreunde Miesenheim – VfL Wied Niederbieber 1:4 (0:2)

Ligaprimus VfL Wied Niederbieber hat seinen Platz an der Sonne im Auswärtsspiel in Miesenheim verteidigt, hatte mit den Sportfreunden aber deutlich mehr Mühe als gedacht. Dabei schoss Kevin Schneider die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung, die Michel Surges nach 21 Minuten ausbaute. „Wir haben aber insgesamt keine gute Leistung gezeigt und konnten froh sein, dass wir in Halbzeit zwei nicht den Ausgleich kassiert haben“, gab VfL-Coach Christian Roscher zu. Jamie Wagner brachte die Hausherren in Schlagdistanz (58.), das 2:2 wollte aber nicht mehr fallen. Stattdessen sicherten Dennis Dyck (82.) und Julian Holzinger (88.) den Sieg. „Es war heute deutlich mehr drin“, haderte Miesenheims Trainer Jan Hawel.

CSV Neuwied – FC Alemannia Plaidt II 11:0 (4:0)

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hat der CSV Neuwied die Plaidter Reserve in den verbleibenden 60 Minuten förmlich überrollt. Michael Wolf (33., 43., 44.), Lukas Fröhlich (47., 56., 67.) und Tom Görzen (70., 74., 88.) trafen jeweils dreifach, die restlichen Tore erzielten Nathan Pankratz (39.) und Julian Penner (71.). FC-Coach Philipp Wolf war fassungslos: „Bis zum 0:1 machen wir es gut, danach sind alle Dämme gebrochen und wir haben keine Gegenwehr mehr gezeigt.“ CSV-Trainer Tobias Krebs meinte: „Elf Tore sind natürlich stark, vielmehr freue ich mich aber darüber, dass wir nach langer Zeit nochmal zu null gespielt haben.“

SV Melsbach – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 5:1 (1:0)

Der SV Melsbach hat sich auf heimischem Geläuf für die 1:5-Hinspielniederlage mit demselben Ergebnis revanchiert. Philipp Schellhaas schoss die Hausherren nach zehn Minuten in Front, so richtig deutlich wurde es aber erst nach der Pause. Schellhaas (63., 80.), Kimi Dill (66.) und Luca Schaback (90.+2) sorgten für klare Verhältnisse. Hambuchs Tim Herrmann betrieb mit seinem Treffer in der 89. Minute lediglich Ergebniskosmetik. „Viel bitterer als die Niederlage sind die Verletzungen zweier Stammspieler“, gab Gästetrainer Stephan Schikora zu Protokoll. SVM-Coach Karl-Heinz Loose meinte: „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“

VfL Oberbieber – SSV Heimbach-Weis II 8:1 (3:0)

Noch deutlicher wurde es im Duell zwischen Topteam Oberbieber und dem Vorletzten aus Heimbach-Weis. Vier Tore von Robin Halfmann (17., 35., 69., 90.), ein Doppelpack von Marco Neumann (5., 47.) sowie Leon Schneider (78.) und Liam Funk (88.) füllten die Statistik aufseiten der Hausherren. SSV-Akteur Daniel Schmitz gelang lediglich das zwischenzeitliche 1:4 (53.). „Wir haben die Pflichtaufgabe gegen wohlgemerkt ersatzgeschwächte Gäste mit Bravour gemeistert“, befand VfL-Trainer Markus Podehl.

SG Neuwied – FV Engers II 2:4 (1:3)

Die Reserve des FV Engers hat, angeführt von einem überragenden Mike Borger, auch die hohe Hürde bei der SG Neuwied genommen. Oberligaleihgabe Borger markierte nach rund einer Viertelstunde die Führung und erzielte, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maurice Barein (20.), auch die Tore zwei und drei (28., 32.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Timo Telocka (65.), ehe erneut Barein nur eine Minute später den 2:4-Endstand herstellte. „Die Qualität des Oberligaspielers hat den Unterschied ausgemacht, ansonsten war es ein Duell auf Augenhöhe“, urteilte der Neuwieder Trainer Hakan Karaman. FV-Coach Torsten Gollnow sagte: „Ein verdienter Erfolg, der uns weiter im Kreis der Titelanwärter hält.“

TuS Hausen – SG Feldkirchen/Hüllenberg 1:4 (1:2)

Die SG Feldkirchen/Hüllenberg bleibt weiter in Lauerstellung zum Führungstrio und löste die unangenehme Aufgabe beim TuS Hausen. Die Gästeführung durch Predrag Vucic nach sieben Minuten egalisierte Dennis Chesler noch (16.). Moritz Engelhardt per Doppelack (40., Elfmeter, 67.) und Marvin Sasse (80.) sorgten mit ihren Toren für einen verdienten Auswärtssieg. „Wir hätten schon ein wenig früher für Klarheit sorgen können, insgesamt bin ich mit der Leistung aber sehr zufrieden“, urteilte Feldkirchens Trainer Stefan Linnig. TuS-Coach Dominik Ihle ärgerte sich dagegen maßlos: „Ein individueller Fehler sowie ein mehr als unnötiges Foul, welches zum Elfmeter geführt hat, bringen uns ins Hintertreffen.“