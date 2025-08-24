Nach dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ist die DJK Kruft/Kretz alleiniger Tabellenführer und die einzig verbliebene Mannschaft mit einer weißen Weste. Die DJK gewann ihr Auswärtsspiel beim SV Kripp mit 4:1. Die SG Walporzheim/Bachem ließ beim 1:1 gegen den SC Rhein-Ahr Sinzig erstmals Punkte liegen. Die Grafschafter SG feierte ihren ersten Erfolg im zweiten Spiel. Mit 6:0 bezwang der A-Klassen-Absteiger die Aufsteiger der SG Landskrone Heimersheim II deutlich. Liganeuling FC Rojava Neuwied muss weiter auf die ersten Zähler warten und unterlag auf eigenem Platz der SG Niederzissen/Wehr mit 1:3. Das Duell der Reserveteams des SC Bad Bodendorf und des FC Alemannia Plaidt endete mit einem 2:2-Unentschieden.

FC Rojava Neuwied – SG Niederzissen/Wehr 1:3 (1:1)

„Es fehlt uns einfach ein Knipser. Verletzungsbedingt können wir aktuell zu wenig Druck ausüben. Dennoch haben wir alles probiert“, sagte der Neuwieder Trainer Raif Allak. „Wir haben uns gegen einen sehr mutigen Gegner schwergetan. Wir haben allerdings auch nichts zugelassen, es war ein komisches Spiel. Hinten raus hatten wir gute Wechselmöglichkeiten und so auch mehr Körner“, fasste der Niederzissener Spielertrainer Patrick Melcher zusammen. Tore: 0:1 Lukasz Dymiter (15.), 1:1 Mohammed Malek Aleid (40.), 1:2 Christopher Walter (54.), 1:3 Michael Haas (85.).

Grafschafter SG – SG Landskrone Heimersheim II 6:0 (2:0)

„Ein sehr dominanter Auftritt von uns. Schon vor dem 1:0 hatten wir zwei gute Chancen. Wir haben absolut nichts zugelassen, eine einseitige, faire Partie“, resümierte der Grafschafter Trainer Alexander Dick. Heimersheims Trainer Jörg Rohleder meinte: „Das frühe Gegentor wollten wir unbedingt vermeiden und genau das haben wir nicht geschafft. Wir haben uns nie aufgeben, aber der Gegner war schlicht schneller und besser.“ Tore: 1:0 Benjamin Brandt (12.), 2:0, 3:0 Ron Nolden (42., 62.), 4:0, 5:0 Dejan Cevriz (70., 73., Foulelfmeter), 6:0 Michael Gebhard (82.).

SV Kripp – DJK Kruft/Kretz 1:4 (0:2)

„Wir haben nach der ersten Trinkpause umgestellt und dann das Spiel gut im Griff gehabt. Letztlich ein souveräner Erfolg. Die Mannschaft geht von Woche zu Woche mit vielen Veränderungen hervorragend um“, lobte DJK-Coach Philipp Wolf. „Ich sehe uns trotz der Niederlage auf dem richtigen Weg. Der Verlauf mit dem frühen vermeidbaren Gegentor war wieder maximal unglücklich. Nach vorne fehlt es an Kaltschnäuzigkeit, und der Gegner macht dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt“, sagte der Kripper Trainer Michael Ueberbach. Tore: 0:1 Lukas Fein (8.), 0:2 Peter Görg (33.), 0:3 Tobias Wagner (47.), 1:3 Niklas Kath (59.), 1:4 Beytullah Tekin (76.).

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Walporzheim/Bachem 1:1 (1:0)

Gersi Agolli in traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke zur Führung für die Gastgeber. Leotrim Muharremi glich kurz nach der Pause aus (53.). Dabei blieb es, beide Seiten trauerten noch einer Großchance nach. Die Einordnung fiel beiden Trainer am Ende schwer. „So recht weiß ich damit nichts anzufangen. Für ein Heimspiel bin ich schon enttäuscht, obwohl die Einstellung im Vergleich zur Vorwoche verbessert war. Die Chancen waren ausgeglichen, das Tempo insgesamt eher langsam“, erklärte der Sinziger Trainer Mirco Walser. „Es fühlt sich komisch an. In der ersten Halbzeit fand ich uns klar besser, und dann gehen wir doch mit einem Rückstand in die Pause. Spielerisch war es insgesamt schlecht. Mit jetzt sieben Punkten bin ich aber mit dem Start wirklich zufrieden“, so Gästetrainer Lars Huther.

SC Bad Bodendorf II – FC Alemannia Plaidt II 2:2 (1:2)

„Es fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte, nachdem wir zwei Mal in Führung waren. Normalerweise müsste man auswärts mit einem Punkt zufrieden sein. In der ersten Hälfte fand ich uns klar besser, dann war es wild“, meinte der Plaidter Coach Daniel Mayer. SC-Trainer Dennis Wohlgefahrt sagte: „Letztlich ging das Remis in Ordnung. Plaidt hatte die Chance zum 3:1. Wir waren insgesamt zu inkonsequent, hatten aber mehr Chancen.“ Tore: 0:1 Philip Meurer (23.), 1:1 Philipp Auster (39.), 1:2 Meurer (42.), 2:2 Niclas Alfter (66.).