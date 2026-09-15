Es hätte nicht wenige verwundert, wenn Jörg Mockenhaupt zum Jahreswechsel 25/26 kein Trainer mehr beim damaligen A1-Schlusslicht mit nur sechs Punkten gewesen wäre. Das Vertrauen der SG-Vorsitzenden in den 59-Jährigen scheint sich nun auszuzahlen.
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Das Ziel vor Saisonstart beim Fußball-Kreisliga-A-Absteiger SG Atzelgift/Nister war klar: Nicht weniger als der direkte Wiederaufstieg soll es sein. In den ersten sechs Spieltagen untermauerte das Team von Trainer Jörg Mockenhaupt dieses Vorhaben eindrucksvoll mit sechs Siegen bei 24:3 Toren.