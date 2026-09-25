Kreisliga B1: 8. Spieltag Atzelgift will in Lautzert das Team der Stunde bleiben Jona Heck 25.09.2026, 12:53 Uhr

i Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Rot) muss auswärts beim TuS Bitzen ran. Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) gastieren bei Vatan Spor Hamm. Manfred Böhmer/balu

Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Sonntag ausgetragen, ausschließlich die Begegnung zwischen Alsdorf und Malberg II wurde auf Mittwoch verlegt. Die SG Niedererbach will nun so richtig in Tritt kommen.

Vor dem achten Spieltag der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga B ist nur noch eine Mannschaft ungeschlagen. Die SG Atzelgift/Nister schaffte es bisher jedes ihrer Spiele zu gewinnen und will am Sonntag, 12.45 Uhr, auswärts bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II daran anknüpfen.







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