Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Sonntag ausgetragen, ausschließlich die Begegnung zwischen Alsdorf und Malberg II wurde auf Mittwoch verlegt. Die SG Niedererbach will nun so richtig in Tritt kommen.
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Vor dem achten Spieltag der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga B ist nur noch eine Mannschaft ungeschlagen. Die SG Atzelgift/Nister schaffte es bisher jedes ihrer Spiele zu gewinnen und will am Sonntag, 12.45 Uhr, auswärts bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II daran anknüpfen.