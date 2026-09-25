Kreisliga B1: 8. Spieltag
Atzelgift will in Lautzert das Team der Stunde bleiben
Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Rot) muss auswärts beim TuS Bitzen ran. Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) gastieren bei Va
Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Rot) muss auswärts beim TuS Bitzen ran. Die Sportfreunde Schönstein (in Gelb) gastieren bei Vatan Spor Hamm.
Manfred Böhmer/balu

Der achte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Sonntag ausgetragen, ausschließlich die Begegnung zwischen Alsdorf und Malberg II wurde auf Mittwoch verlegt. Die SG Niedererbach will nun so richtig in Tritt kommen.

Lesezeit 2 Minuten
Vor dem achten Spieltag der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga B ist nur noch eine Mannschaft ungeschlagen. Die SG Atzelgift/Nister schaffte es bisher jedes ihrer Spiele zu gewinnen und will am Sonntag, 12.45 Uhr, auswärts bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II daran anknüpfen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreisligen BSport

Top-News aus dem Sport