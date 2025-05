Die SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg ist offiziell Meister der Fußball-Kreisliga B1. Zwei Spieltage vor Ende bleibt das Rennen um Platz zwei weiter spannend. Auch im Abstiegskampf ist noch nicht alles entschieden.

SG 06 Betzdorf II – FSV Kroppach 2:2 (2:1). Während es für die Betzdorfer um nichts mehr ging, sicherten sich die Kroppacher einen wichtigen Punktgewinn im Abstiegskampf. Noah Petri brachte die Sieg-Heller-Städter bereits in der achten Minute in Führung, doch Max Enders konnte bereits sechs Minuten später ausgleichen. Mit dem Pausenpfiff (45.+1) sorgte Petri für die erneute Führung der Hausherren, doch Philip Gehrer konnte nach einer Stunde für den FSV ausgleichen. „Wir waren besser und hatten mehr vom Spiel, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, so Betzdorfs Spielertrainer Kevin Denter.

SG Niederhausen/Birkenbeul - SV Adler Niederfischbach II 3:1 (2:1). Die „Föschber“ mussten sich abermals geschlagen geben und haben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Alexander Wacker brachte die Niederhausener in der 33. Minute in Führung, Karol Baginski erhöhte in der 38. Minute, ehe Christopher Hensel in der 40. Minute verkürzen konnte. Direkt nach der Pause (47.) stellte erneut Wacker den alten Abstand wieder her. „Das war ein top Spiel von uns und wir hätten noch höher gewinnen können. Wir hatten viel mehr vom Spiel und haben alles richtig gut gemacht“, so Niederhausens Trainer Michael Lange.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SSV Hattert 3:0 (2:0). Ein verdienter Heimsieg der Honigsessener, die damit weiterhin im Rennen um Platz zwei bleiben. Die Gastgeber standen hinten gut und gingen in der 29. Minute durch Noah Schwenk in Führung, Lars Höfer erhöhte noch vor der Pause (38.). Nach dem Seitenwechsel blieben die Hatterter zwar bemüht, doch Andreas Kalkert machte mit seinem Treffer in der 84. Minute endgültig alles klar. „Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und das Spiel ist für uns optimal gelaufen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit haben wir uns den Sieg nachher verdient und hätten zum Schluss auch noch höher gewinnen können“, so Honigsessens Pressewart Dieter Rautenstrauch.

TuS Bitzen – SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg 1:6 (0:3). Die Gebhardshainer bestimmten von Anfang an die Partie und sicherten sich die Meisterschaft. „Wir waren von Beginn an stark und haben keine Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Ich hatte einen nervöseren Auftritt erwartet, aber wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, so Gebhardshains Trainer Heiko Schnabel. Die Tore schossen Joshua Brenner (4., 7.), Michael Becher (45., 74.), Robin Kastl (56.) und Janik Rosenthal (90.). Den Ehrentreffer für die Bitzener erzielte Lennard Weber in der 61. Minute.

SV Adler Derschen – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 2:1 (1:0). In einem komplett offenen Schlagabtausch waren die Derschener am Ende der glückliche Gewinner. Die „Adlerträger“ hatten zwar Pech bei zwei Aluminiumtreffern, konnten sich aber auch bei ihrem Torwart David Hoffmann bedanken, der zahlreiche Chancen der Alsdorfer zunichtemachte. Durch ein Eigentor von Sebastian Müller ging der SV in der 14. Minute in Führung, direkt nach der Pause (46.) konnte Wasili Doulios für die Alsdorfer ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte Nick Gross in der 78. Minute. „Für einen neutralen Zuschauer wäre das ein tolles Spiel gewesen. Es gab Chancen auf beiden Seiten“, so Derschens Abteilungsleiter Alexander Trippler. Nach Spielende sah Gästeakteur Till Johannes Knoblich noch die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns.

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf – SF Daaden 5:3 (4:1). Ein verdienter Sieg der Harbacher, die ein gutes Spiel machten. „Wir haben Daaden ausgekontert und uns für letzte Woche rehabilitiert. Das war kämpferisch toll und super Tore von uns“, so Trainer Joachim Hallerbach. Torfolge: 0:1 Maximilian Ramb (4.), 1:1 Marvin Schüller (15.), 2:1 Steffen Greb (19.), 3:1 Lars Wiedner (23.), 4:1 Schüller (40.), 5:1 Fabio Favaretto (51.), 5:2 Alexander von Gradowski (59.), 5:3 Severin Schlosser (66.).

SG Neitersen/Altenkirchen II - SG Atzelgift/Nister 0:3 (0:1). Ein verdienter Sieg der Atzelgifter, die dadurch ihren zweiten Platz festigten und zugleich die Abstiegsnöte bei den Neitersern vergrößerten. Die Hausherren hielten eine Halbzeit lang gut mit, dann traf Gerrit Oettgen zur Führung für die Gäste. In der Schlussphase machten erneut Oettgen (80.) und Jens Weller (89.) mit ihren Treffern für die Auswärtself alles klar.