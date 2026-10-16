Topspiel der Kreisliga B1 Atzelgift und Alsdorf treffen sich zum Kräftemessen Jona Heck 16.10.2026, 10:00 Uhr

i Während die SG Alsdorf (in Rot) am Sonntag zum Spitzenspiel nach Atzelgift muss, empfängt die SG Harbach (in Blau) das Schlusslicht aus Etzbach. Manfred Böhmer. Manfred Böhmer/balu

Im Spitzenduell des elften Spieltags der Kreisliga B1 trifft Tabellenführer Atzelgift auf den hartnäckigen Verfolger Alsdorf. Währenddessen kämpfen Etzbach und Hamm weiter ums Überleben am Tabellenende.

Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 geht am Sonntag geschlossen um 15 Uhr über die Bühne. Der Blick geht vor allem auf das absolute Topspiel zwischen der SG Atzelgift/Nister und der SG Alsdorf/Kirchen. Die Atzelgifter stehen weiterhin makellos an der Tabellenspitze, aus zehn Spielen konnte die SG um Trainer Jörg Mockenhaupt alle zehn gewinnen und so bislang 30 Punkte einfahren.







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