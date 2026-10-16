Im Spitzenduell des elften Spieltags der Kreisliga B1 trifft Tabellenführer Atzelgift auf den hartnäckigen Verfolger Alsdorf. Währenddessen kämpfen Etzbach und Hamm weiter ums Überleben am Tabellenende.
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Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 geht am Sonntag geschlossen um 15 Uhr über die Bühne. Der Blick geht vor allem auf das absolute Topspiel zwischen der SG Atzelgift/Nister und der SG Alsdorf/Kirchen. Die Atzelgifter stehen weiterhin makellos an der Tabellenspitze, aus zehn Spielen konnte die SG um Trainer Jörg Mockenhaupt alle zehn gewinnen und so bislang 30 Punkte einfahren.