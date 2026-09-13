Defensivstarke Mockenhaupt-Elf Atzelgift schlägt Schönstein mit den eigenen Waffen Günter Gerhardt 13.09.2026, 22:39 Uhr

i Schon am Freitagabend durften sich Kevin Kostka (links) und seine Mitspieler der SG Atzelgift über einen Auswärtssieg im Spitzenspiel bei den Sportfreunden Schönstein (rechts Luis Weitz) freuen. Manfred Böhmer/balu

Zwei Teams stehen in der B1-Staffel mit der maximalen Ausbeute an der Spitze. Ein Team bleibt dagegen weiterhin ohne einen Punkt – und musste nun das zweite Mal in Folge 16 (!) Gegentreffer hinnehmen.

Und da waren es nur noch zwei – ungeschlagene Teams in der Kreisliga B1. Da die Sportfreunde Schönstein das Spitzenspiel zu Hause auf der Asche gegen die SG Atzelgift verlor. Die Tabelle führt weiterhin die SG Alsdorf an, da sie deutlich mehr Tore geschossen haben als Atzelgift, die wiederum aber noch nicht gegen die FK Etzbach spielen durften.







Artikel teilen

Artikel teilen