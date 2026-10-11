Alsdorf bleibt weiter dran Atzelgift holt den zehnten Sieg im zehnten Spiel Jens Kötting 11.10.2026, 22:49 Uhr

i Umkämpftes Derby: Die SG Alsdorf (in Rot) gewann knapp gegen die SG Harbach (in Blau) und holte den neunten Sieg im zehnten Spiel. Manfred Böhmer/balu

In der Kreisliga B1 bleibt Atzelgift ungeschlagen an der Spitze. Bitzens Lennard Weber glänzt mit einem Dreierpack beim 5:1-Sieg. Etzbach und Vatan Spor Hamm sind allmählich zum Punkten verdammt.

Das Spiel zwischen dem FK Etzbach und der SG Niederhausen/Niedererbach wurde spontan abgesagt. Die SG Atzelgift bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der Kreisliga B1, dicht gefolgt von der SG Alsdorf. Im Tabellenkeller wird es für Etzbach und Vatan Spor Hamm langsam aber sicher eng.







Artikel teilen

Artikel teilen