Vor dem Wochenende war klar: Als 13. der Koeffizientenregelung musste die SG Atzelgift/Nister noch ein wenig zittern. Nach dem finalen Spieltag war es dann aber in Stein gemeißelt. Die SG folgt Meister SG Gebhardshainer Land in die A-Klasse.

In der Fußball-Kreisliga B1 waren (fast) alle Entscheidungen bereits vor dem abschließenden Spieltag gefallen. So ging es in den Partien maximal noch um einen guten Saisonausstand. Einzig beim Spiel der SG Atzelgift/Nister gegen die Sportfreunde Daaden hatten die Hausherren noch gehörig was zu gewinnen. Durch einen klaren Erfolg konnte die SG den Aufstieg ins Kreisoberhaus bejubeln. Möglich macht es die Koeffizientenregelung sowie der Nichtabstieg der Eisbachtaler Sportfreunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

SG 06 Betzdorf – SV Adler Niederfischbach II 5:3 (0:3). Der SV wollte sich ordentlich aus der B-Klasse verabschieden und der Plan ging auch bis zur Halbzeit hervorragend auf. Die „Adler“ führten durch die Tore von Jonas Alt (3., 33.) und Nico Leis (17.) komfortabel. Im zweiten Abschnitt verspielten die Gäste die Führung jedoch innerhalb von nur fünf Minuten. Marlon Schmidt (54.) und Angelos Porfyris (56., 59.) trafen zum Ausgleich. Enes Birinci (67.) und erneut Schmidt (88.) drehten die Partie dann endgültig. „Die zweite Hälfte war ein Spiegelbild unserer Saison. Wir kassieren den Gegentreffer und zerfallen wie ein Kartenhaus. Am Ende fehlten dann sowohl die Körner als auch das Selbstbewusstsein“, lautete das Fazit von Adler-Coach Marcus Schmidt.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach 1:1 (1:1). Da die Luft beim Aufsteiger – und vermutlich auch bei den Gästen, für die es ebenso um nichts mehr ging – raus war, sahen die Zuschauer zwar noch ein ordentliches B-Klassenspiel, das an Spannung und Unterhaltungswert aber nur noch wenig zu bieten hatte. Trotzdem freute sich Trainer Heiko Schnabel, dass seine Mannschaft ein kleines Ziel am Samstag dennoch erreichte. „Wir wollten zu Hause ungeschlagen bleiben, das haben wir geschafft.“ Beide Tore fielen innerhalb von nur zwei Minuten und noch vor der Pause. Marvin Schüller legte für die Gäste vor (35.), Jan Niklas Franken glich aus (37.).

SG Neitersen/Altenkirchen II – SSV Hattert 2:6. Im Hinspiel hatten sich die Teams die Punkte noch geteilt, diesmal war es eine klare Angelegenheit für den SSV. Christos Omiridis brachte die Gäste mit einem lupenreinen Hattrick aussichtsreich in Front. Den Hausherren gelang durch den Treffer von Imer Bukoshi vor der Pause immerhin der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel baute Jan Philipp Orthey mit einem Doppelpack die Führung aus, ehe ein Eigentor der Hausherren das Ergebnis auf 1:6 springen ließ. Den Schlusspunkt setzte Neitersens eingewechselter Ezan Merovci mit seinem Tor zum 2:6-Endstand.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 1:1 (1:0). Für beide Teams ging es nur noch um die „Goldene Ananas“ und sie teilten sich am Ende schiedlich friedlich die Punkte. Mirko Weitershagen traf früh zum 1:0 (8.), in der Folge hatten die Gäste die besseren Chancen. Es dauerte aber bis zur 69. Minute, ehe Routinier Agron Himaj (69.) den Ausgleichstreffer zur leistungsgerechten Punkteteilung erzielte.

TuS Bitzen – FSV Kroppach 4:0 (2:0). Der TuS trug die letzte Partie „Auf der Kaufmannshalde“ auf dem Aschenplatz aus, denn der soll einem Kunstrasenplatz weichen. Und wie es sich für einen Aschenplatz gehört, wurde daraus aufgrund der immer wieder aufkommenden Regenschauer eine regelrechte Schlammschlacht, mit dem besseren Ende für die Hausherren. Ben Steinhauer (21.) und Max Rötzel (29.) brachten die Bitzener auf die Siegerstraße. Erneut Rötzel (63.) und Christian Elster (90.) ließen im zweiten Abschnitt zwei weitere Treffer folgen.

SV Adler Derschen – SG Niederhausen/Birkenbeul 2:5 (1:1). In dem offenen Schlagabtausch ging es hin und her. Nach einem Lattentreffer zum vermeintlichen 3:3 zerfielen die Adler gegen Ende der Partie, und so wurde es unter dem Strich deutlich. Die Tore: 0:1 Simon Marenbach (35./Handelfmeter), 1:1 Marvin Wendland (42.), 1:2 Simon Marenbach (54.), 2:2 Benedikt Trippler (64.), 2:3 Robin Marenbach (74.), 2:4, 2:5 Lukas Marenbach (87., 88.).

SG Atzelgift/Nister – Sportfreunde Daaden 5:0 (1:0). Der Vizemeister lieferte zum Abschluss noch mal eine starke Leistung ab. Ringo Beckert legte früh den Grundstein für den Erfolg (5.). Unmittelbar nach der Pause brauchte die SG eine Viertelstunde, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Gerrit Oettgen (46.), Yannick Weyer (50.9, Jonas Wisser (59.) und erneut Oettgen (61.) trugen sich noch mal in die Torschützenliste ein. Und somit stand nach dem Spiel fest: Die Hausherren gehören zu den besten 13 B-Klassen-Zweiten, die sicher – da die Eisbachtaler Sportfreunde Oberligist bleiben – den Aufstieg in die A-Klasse feiern dürfen.