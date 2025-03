Asbach II nutzt in Straßenhaus die Konter eiskalt aus

Im Duell der Reserven in der Fußball-Kreisliga B3 wirkten die siegreichen Gäste aus Asbach eigentlich müder, zeigten sich vor dem Tor der Ellinger aber äußerst effektiv. An der Tabellenspitze bleibt derweil alles unverändert.

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 haben die Spitzenteams SV Rheinbreitbach, SSV Weyerbusch und SV Rengsdorf alle gewonnen, sodass sich nichts an den Abständen von jeweils fünf Punkten geändert hat.

SV Windhagen II – SV Rengsdorf 2:3 (1:0). Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. „Wir hätten zur Halbzeit durchaus auch höher führen können. Nach der Pause haben wir die Anfangsphase verschlafen und sind durch zwei Konter in Rückstand geraten. Diesen konnten wir egalisieren, in der Schlussphase hat Rengsdorf jedoch eine Unachtsamkeit zum Siegtreffer genutzt. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, fand der Windhagener Trainer Alexander Rüddel. Tore: 1:0 Jonas Walter (23., Foulelfmeter), 1:1 Jannik Nau (46.), 1:2 Jakob Walinowicz (60.), 2:2 Jaden Steinfatt (71.), 2:3 Jannik Nau (90.). Zuschauer: 40.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II – TuS Asbach II 1:4 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging die Asbacher Reserve durch einen Sonntagsschuss aus knapp 35 Metern in Führung. „In der zweiten Hälfte waren wir am Drücker und die Gäste ziemlich platt. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, während Asbach seine Konter eiskalt ausgespielt hat. Dennoch ist die Niederlage deutlich zu hoch ausgefallen“, haderte Ellingens Coach Michael Pieta. Tore: 0:1 Moritz Kohr (36.), 0:2 Lukas Schütz (79.), 1:2 Dennis Krämer (82.), 1:3 Moritz Kohr (87.), 1:4 Luis Schäfer (89.). Zuschauer: 60.

SG Thalhausen/Maischeid – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II 3:1 (2:1). Der Thalhausener Trainer Dirk Hulliger hatte eine Begegnung auf Augenhöhe gesehen: „Eine Punkteteilung wäre in Ordnung gewesen. Wir haben gut verteidigt und unsere Torchancen besser genutzt.“ Tore: 1:0 Raphael Benedikt Bracker (7.), 1:1 Leon Vieweg (40.), 2:1 Raphael Benedikt Bracker (45.), 3:1 Christian König (57.). Zuschauer: 50.

SSV Weyerbusch – FV Rot-Weiß Erpel 3:2 (3:2). Nach dem Blitzstart mit zwei Treffern in den ersten sieben Minuten hatte sich der Weyerbuscher Coach Stefan Bischoff schon auf einen entspannten Nachmittag eingestellt: „Die erste Viertelstunde war sehr gut, danach ist leider die Spannung verloren gegangen. Die beiden Gegentore haben wir uns selbst zuzuschreiben. In der sehr durchwachsenen zweiten Hälfte hatte Erpel keinen einzigen Torschuss mehr, wir haben jedoch weiter die Ruhe vermissen lassen. Der Sieg geht in Ordnung, aber schön war das nicht.“ Tore: 1:0, 2:0 Daniel Rudnev (1., 7.), 2:1 Nils-Christian Blätgen (27.), 3:1 Daniel Rudnev (36.), 3:2 Nils-Christian Blätgen (43.). Zuschauer: 100.

SV Rheinbreitbach – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II 3:0 (1:0). Die Puderbacher gaben sich nie auf und blieben durch Konter und nach Standards immer gefährlich. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben gute Lösungen gefunden und uns jede Menge Torchancen erarbeitet“, war der Rheinbreitbacher Trainer Michael Blankenheim zufrieden. Tore: 1:0 Michel Sielaff (34., Eigentor), 2:0, 3:0 Henrik Habekost (46., 78.). Zuschauer: 40.