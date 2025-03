Für die SG Arzbach/Nievern ist im Kampf gegen den Abstieg jeder Punkt äußerst wertvoll. Beim Tabellennachbarn in Arenberg teilten sich die Kombinierten erstmals in der laufenden Saison die Punkte mit ihrem Gegner und werteten damit den jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Urbars Reserve zusätzlich auf.

TuS Germania Arenberg – SG Arzbach/Nievern 1:1 (1:0). Da die auf den beiden Abstiegsplätzen liegenden Kontrahenten TuS Hilgert und SV Niederwerth II leer ausgingen, tut der Auswärtszähler den Kombinierten von der Früchter Straße und den Burgwiesen gut.

„Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, daher geht das Ergebnis so in Ordnung.“

SG-Trainer Dennis Winkler war mit dem 1:1 in Arenberg zufrieden.

„Wir konnten an die gute Leistung von vergangener Woche anknüpfen. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, daher geht das Ergebnis so in Ordnung“, resümierte SG-Trainer Dennis Winkler. Nun heißt es am kommenden spielfreien Wochenende durchzuschnaufen und Kräfte für den Endspurt der Runde zu sammeln. Schiedsrichter: Jörg Kolbeck. Tore:1:0 Matteo Wolff (29.), 1:1 Anton Rau (65.). Zuschauer: 75.