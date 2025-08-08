In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 startet die neue Saison und verspricht zum ersten Spieltag erste Standortbestimmungen. Während die SG Biebertal/Unterkülztal spielfrei hat, wollen die anderen Teams die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit stellen. In einer 13er-Staffel, die sich aus acht Hunsrück-Vereinen, vier „Morbacher“ Klubs und Aufsteiger Bremm II von der Mosel zusammensetzt. Der Blick auf die hiesigen Teams:

SV Blankenrath II – SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (Sa., 15.30 Uhr).Die neue Saison beginnt für die Hausherren passend zur Kirmes in Blankenrath. „Endlich geht’s wieder los“, freut sich Trainer Alexander Meurer auf den Auftakt. Nach einer „durchwachsenen Vorbereitung“ gelte es für beide Mannschaften, schnell in den Rhythmus zu finden. Vor zwei Wochen trafen die Teams bereits in einem Testspiel aufeinander, das 1:1 endete. Große Rückschlüsse will Meurer daraus aber nicht ziehen, da er erwartet, dass zum Pflichtspielstart „veränderte Mannschaften auflaufen“ werden.

SV Gonzerath – SG Bremm II (Sa., 17 Uhr). Unter denkbar schlechten Vorzeichen reist die Reserve der SG Bremm zum Auswärtsspiel nach Gonzerath. Trainer Patrick Jobelius steht vor einer Mammutaufgabe und schätzt die Gastgeber als extrem stark ein. „Ich erwarte eines der schwersten Auswärtsspiele der ganzen Saison direkt zum Anfang“, lautet seine Prognose. Er sieht den SV Gonzerath allein schon durch die Neuzugänge „spielerisch sehr stark mit viel Ambition, ganz oben mitzuspielen“. Die eigene Situation verschärft die Herausforderung zusätzlich. Jobelius klagt über eine „dünne Personaldecke“ und „viele Ausfälle“.

SV Longkamp – FC Peterswald-Löffelscheid (So., 14.30 Uhr).Das Team aus Peterswald mit Spielertrainer Lukas Emmel will den Schwung aus dem Saisonfinale der vorigen Spielzeit mitnehmen, als man die Gastgeber mit 3:1 besiegen konnte. Damals hatte man noch mit Personalproblemen zu kämpfen, doch laut Emmel ist der „Kader ist diesmal besser“. Zusätzlichen Rückenwind gab die gelungene Generalprobe mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den C-Ligisten Altrich II. Emmel ist sich der Wichtigkeit der Partie bewusst: „Longkamp weiß, dass Peterswald ein Gegner in der Klasse ist, gegen den sie ihre Punkte holen müssen.“ Da dies für die Gäste ebenso gelte, ist für Emmel die Vorgabe unmissverständlich: „Daher lautet die Marschroute: drei Punkte einfahren.“

SV Strimmig – SG Sohren/Büchenbeuren (So., 14.30 Uhr). Ein emotionales Spiel steht in Strimmig an, in dem SVS-Trainer David Angsten auf seinen ehemaligen Verein trifft. Die personelle Lage trübt die Vorfreude allerdings etwas. „Leider habe ich ein paar angeschlagene Spieler vor der Saisoneröffnung, daher bin ich froh, auf die A-Jugend-Spieler zugreifen zu können“, erklärt Angsten. Die Nachwuchskräfte hätten sich in der Vorbereitung als „belebendes Element“ erwiesen. Die persönliche Note des Duells überwiegt jedoch: „Darauf freue ich mich besonders, da hoffentlich viele Weggefährten aus den letzten Jahren den Weg nach Strimmig finden und der Draht nach Sohren immer noch sehr gut ist.“ Sportlich rechnet er mit einem engen Match auf Augenhöhe, da Sohren „trotz der Abgänge noch eine spielerisch starke Mannschaft hat“.

SG Hunsrückhöhe – SG Kastellaun/Uhler (So., 14.45 Uhr, in Belg). Für die SG Hunsrückhöhe beginnt die Saison mit einer ersten echten Herausforderung. Trainer Sascha Kleinert spricht von einer „Herkulesaufgabe“ und sieht sein Team gegen den Gast aus Kastellaun und Uhler in der klaren Außenseiterrolle. „Kastellaun ist für mich neben Gonzerath der Top-Favorit auf die Meisterschaft“, ordnet Kleinert die Stärke des Gegners ein, der am Dienstag A-Klässler Hausbay mit 3:1 aus dem Pokal kegelte. Dementsprechend wird die Partie für Hunsrückhöhe „gleich ein richtiges Brett, aber auch eine erste Standortbestimmung“. Kleinert will sehen, ob seine Mannschaft bereits mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Trotz der verteilten Rollen gibt es keine Anzeichen von Resignation: „Trotzdem freuen wir uns und wollen uns nicht verstecken und zeigen, dass auch wir kicken können.“ In der einzigen Begegnung der Zwischenrunde des Kreispokals 1 stehen sich die beiden Klubs übrigens bereits am 27. August wieder gegenüber, dann aber in Uhler.