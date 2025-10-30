Letzter Spieltag in der Hinrunde in der B Staffel 9: Die spielfreie SG Urbar/Werlau steht als Herbstmeister bereits fest.
Lesezeit 2 Minuten
Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat Spitzenreiter SG Urbar/Werlau spielfrei und kann sich nach dem wichtigen 2:0-Sieg im Gipfeltreffen schon über die Herbstmeisterschaft freuen. Verfolger SG Oppenhausen/Nörtershausen ist nun gefordert, den Abstand nicht größer werden zu lassen, hat mit Emmelshausen-Karbach III aber keine einfache Aufgabe vor der Brust.