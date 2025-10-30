Kreisliga B Staffel 9 Andy Herdt schiebt Niederburg die Favoritenrolle zu Nico Balthasar 30.10.2025, 14:46 Uhr

i Herbstmeister SG Urbar/Werlau (schwarze Trikots) hat am letzten Hinrundenspieltag spielfrei, Verfolger SG Oppenhausen/Nörtershausen will nach der Spitzenspiel-Niederlage in Werlau an der SG dranbleiben, dafür ist ein Heimsieg am Sonntag (14.30 Uhr) in Nörtershausen gegen Emmelshausen-Karbach III nötig. hjs-Foto

Letzter Spieltag in der Hinrunde in der B Staffel 9: Die spielfreie SG Urbar/Werlau steht als Herbstmeister bereits fest.

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat Spitzenreiter SG Urbar/Werlau spielfrei und kann sich nach dem wichtigen 2:0-Sieg im Gipfeltreffen schon über die Herbstmeisterschaft freuen. Verfolger SG Oppenhausen/Nörtershausen ist nun gefordert, den Abstand nicht größer werden zu lassen, hat mit Emmelshausen-Karbach III aber keine einfache Aufgabe vor der Brust.







