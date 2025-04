Aus dem Alleingang der TuS Burgschwalbach II ist in der Kreisliga B5 ein Dreikampf um den Staffelsieg geworden. Am Tabellenende tritt das akut gefährdete Trio weiter auf der Stelle.

So schnell kann’s gehen. Nach der zweiten Niederlage hintereinander muss die TuS Burgschwalbach II befürchten, im Endspurt der Saison in der Fußball-Kreisliga B5 doch noch von der SG Unterwesterwald und/oder der SG Aar-Einrich abgefangen zu werden.

TuS Nassau – SG Rheinhöhen II 7:1 (5:0). Bereits nach zehn Minuten waren im Sportzentrum die Weichen gestellt. Die Nassovia legte los wie die Feuerwehr und unterstrichen ihre Offensivstärke. „Das war die beste Halbzeit in dieser Saison“, lobte TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer sein Team für den Auftritt während der ersten 45 Minuten. „Wir haben zunächst keinen Zugriff in der Defensive bekommen und waren total überfordert“, monierte SG-Trainer Marco Müller. Dies sei zwar in Durchgang zwei besser geworden, aber „das Ergebnis ist ernüchternd.“ Thisse-Gemmers Elf schaffte es nach der Pause hingegen nicht mehr, die Spannung hochzuhalten, so dass den Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath wohl eine noch deutlichere Abfuhr erspart blieb. Schiedsrichter Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0, 2:0 beide Ihor Cherkakin (4., 8.), 3:0 Noel Tschiersch (10.), 4:0 Eigentor (29.), 5:0 Noel Tschiersch (35.), 5:1 Tim Lukas Schmidt (59.), 6:1 Fabian Vogt (79.), 7:1 Ihor Cherkalin (90.). Zuschauer: 40.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Aar-Einrich 3:4 (2:1). Nur knapp verpasste die Reserve eine faustdicke Überraschung gegen die Kombinierten aus Allendorf-Berghausen und Hahnstätten. „In der ersten Halbzeit hatten wir sie im Sack. Ein Unentschieden wäre insgesamt gerechter gewesen. Unsere Jungs haben super gekämpft“, so BoReiBo-Coach Philipp Itzel. Kollege Steffen Popp: „Wir haben den 0:2-Rückstand gegen stark kämpfende Bogeler gut weggesteckt und sind wieder einmal zurückgekommen. Nach der Umstellung auf Dreierkette lief es besser. Da hatten wir dann mehr Spielanteile und kamen zu sehr vielen hochkarätigen Chancen.“ Schiedsrichter Lars Ochs. Tore: 1:0 Patrick Dillenberger (14.), 2:0 Moritz Lenz (18.), 2:1, 2:2 beide Corvin Schwenk (41., 68., Elfmeter), 2:3 Felix Schwenk (82.), 3:3 Patrick Dillenberger (85., Elfmeter), 3:4 Felix Schwenk (86.). Zuschauer: 70.

TuS Burgschwalbach II – SG Unterwesterwald 0:1 (0:1). Personell musste TuS-Trainer Andreas Müller nach der Flut an Sperren aus der Vorwoche jonglieren. „Es war zu erwarten, dass es holprig wird. Es stand für uns dennoch eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz. Aber uns fehlte das Tempo und vorne die letzte Konsequenz“, bilanzierte Müller das ausgeglichene Spiel, bei dem ein Kopfballtor nach einem Standard die Entscheidung brachte. Schiedsrichter Philipp Renger. Tor: 0:1 Yendrik Weidenbusch-Kindler (18.). Zuschauer: 100.

FC Linde Berndroth – SG Mühlbachtal II 1:1 (1:0). Viel fehlte dem Schusslicht trotz optischer Überlegenheit der durchweg deutlich jüngeren Reserve nicht zum zweiten Saisonsieg, der den Einrichern noch einmal für neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib gebracht hätte. Der FC Linde verwaltete nach Aussage des Abteilungsleiters René Walter seine frühe Führung zu sehr, ließ aber laut SG-Trainer Stefan Göttsching mit guter defensiver Ordnung recht wenig zu und machte es dem favorisierten Gast schwer. So war die zweite Welle vom Blauen Ländchen letztlich froh, dass es mit immerhin einem Punkt im Gepäck vom Kirchweg auf die Heimfahrt ging. Schiedsrichter: Uwe Ochs. Tore: 1:0 Jens Maxeiner (4.), 1:1 Karlo Stjepanovic (82., Handelfmeter). Zuschauer: 60.

FSV Welterod – SG Birlenbach/Schönborn II 4:0 (1:0). Zur letztlich klaren Sache wurde die Partie gegen den Abstiegskandidaten in der Vogtei, wo am Mittwochabend ab 19.30 Uhr bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sportlerheim die Weichen für die Zukunft gestellt und ein neuer Vorstand gewählt wird. FSV-Sprecher Kai Bender bedankte sich nach dem Abpfiff bei Philipp Müller, der nach zehn Jahren sein letztes Spiel für die Grün-Weißen bestritt und nach turbulenten Wochen auch als Vorsitzender zurücktreten wird. Schiedsrichter Ferdinand Horlacher. Tore: 1:0 Mirko Klotz (30., Foulelfmeter), 2:0 Benjamin Koch (55.), 3:0 Philipp Müller (67.), 4:0 Mirko Klotz (83.). Zuschauer: 50.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III – TuS Gückingen II 3:0 (0:0). Lange hielt die Rumpftruppe des TuS in Weroth gut mit. „Wir haben eine starke Leistung gezeigt und lange das 0:0 gehalten. Die Umstände ließen aber insgesamt nicht mehr zu. In der Schlussphase häuften sich unsererseits die Fehler“, so TuS-Trainer Nico Weber, der der von Max Stein verpassten Chance zum 1:1 nachtrauerte, aber auch einräumte, dass es am Ende beim Spiel auf ein Tor auch sogar noch deutlicher hätte ausgehen können. Tore: 1:0 (69.), 2:0 Marcel Hannappel (85.), 3:0 (86.).