Kreisliga B Staffel 14 An Angsten und dem SVS nagt die schwache Derby-Bilanz Nico Balthasar 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem 4:0 in Buch bei der SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz (weiße Trikots) hat der SV Strimmig um Luis Huschet (am Ball) wohl schon sieben Spiele vor Schluss den entscheidenden Schritt zur Vizemeisterschaft gemacht. Da die punktbesten 12 der 15 B-Klasse-Zweiten nach der Quotientenregelung in die A-Klasse aufsteigen, sind die Perspektiven der Strimmiger aufgrund des starken Punkteschnitts glänzend. Am Sonntag (14.30 Uhr) steht für den SVS das Heim-Derby gegen Blankenrath II an. B&P Schmitt

Der Abstiegskampf ist noch spannend in der B Staffel 14: Ein Abstiegsplatz dürfte an Schlusslicht Longkamp vergeben sein, für den anderen kommen drei Vereine infrage. Zwei davon stehen sich im direkten Duell gegenüber: Morscheid trifft auf Bremm II.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 scheint das Rennen um die Aufstiegsplätze bereits sieben Runden vor Schluss entschieden zu sein. Vor dem 19. Spieltag zieht Tabellenführer Gonzerath einsam seine Kreise, dahinter ist Strimmig kaum noch vom zweiten Rang zu verdrängen, muss aber im Derby gegen Blankenrath II bestehen.







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