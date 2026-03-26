Der Abstiegskampf ist noch spannend in der B Staffel 14: Ein Abstiegsplatz dürfte an Schlusslicht Longkamp vergeben sein, für den anderen kommen drei Vereine infrage. Zwei davon stehen sich im direkten Duell gegenüber: Morscheid trifft auf Bremm II.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 scheint das Rennen um die Aufstiegsplätze bereits sieben Runden vor Schluss entschieden zu sein. Vor dem 19. Spieltag zieht Tabellenführer Gonzerath einsam seine Kreise, dahinter ist Strimmig kaum noch vom zweiten Rang zu verdrängen, muss aber im Derby gegen Blankenrath II bestehen.