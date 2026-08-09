Kreisliga B Staffel 9
Am ersten Spieltag gibt’s gleich einige Überraschungen
Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II (in Blau) stoppte am ersten Spieltag den Aufsteiger TuS Ellern (mit Emin Can Alimci)
Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II (in Blau) stoppte am ersten Spieltag den Aufsteiger TuS Ellern (mit Emin Can Alimci) und gewann das Derby mit 6:3.
B&P Schmitt

40 Tore in 7 Partien: Der erste Spieltag in der B Staffel 9 hatte es in sich. Es gab die ein oder andere Überraschung. Erster Spitzenreiter ist Mont Royal nach einem 7:1 gegen Hunsrückhöhe.

Lesezeit 4 Minuten
Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat es gleich mehrere Überraschungen gegeben: Laudert gewann nicht bei Blankenrath II, Peterswald punktete bei Uhler/Kastellaun und Aufsteiger Kirchberg II schlug Biebertal mit 5:2. Der erste Tabellenführer heißt Mont Royal nach einem 7:1-Kantersieg gegen Hunsrückhöhe.
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