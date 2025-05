Auf verlorenem Posten stand die SG Arzbach/Nievern bei der 0:6 (0:2)-Niederlage beim Tabellendritten TV Mülhofen.

TV Mülhofen – SG Arzbach/Nievern 6:0 (2:0). Die Hürde beim Spitzenteam war für die Kombinierten letztlich zwar zu hoch, aber das Team von Dennis Winkler und Daniel Weldert zog sich besser aus der Affäre, als es das Ergebnis zunächst vermuten lässt. „In der ersten Halbzeit haben wir recht solide gespielt. Am Ende fehlten unserem ersatzgeschwächten Kader dann aber die nötigen Kräfte“, relativierte Winkler. Fünf Zähler Abstand zum ersten Abstiegsplatz, den der TuS Niederwerth II belegt, sind aber bei drei noch ausstehenden Partien kein Ruhekissen für die Kombinierten. Am letzten Spieltag soll gegen die Niederwerther unbedingt ein Endspiel vermieden werden. Schiedsrichter: Harald Kruppe. Tore: 1:0 Umut Can Bora (15.), 2:0 Ibrahim Bourkou (18.), 3:0 Tugay Arslan (55.), 4:0 Ilker Erdem Kesikci (68.), 5:0 Tugay Arslan (84.), 6:0 Umut Can Bora (89.). Zuschauer: 20.